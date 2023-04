Perpisahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola, Perihal KDRT Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan keempat Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola hanya berlangsung seumur jagung.

Pernikahan itu pun cenderung dirahasiakan dari publik, karena Nikita Mirzani baru menyampaikan bahwa Ia sudah menikah saat ditinggalkan Antonio.

Ya Antonio kini disebut sudah menjatuhkan talak kepada Nikita.

Terkini, dugaan KDRT disebut-sebut menjadi pemicu berpisahnya Nikita dan Antonio.

Dugaan itu muncul setelah Antonio Dedola curhat Instagram Story miliknya dan menyinggung soal KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani.

"Did she also tell you that she beat me at that day?

With fists, kicks, throwing, objects againts my head and body and how was treating me?" tulis Antonio pada Sabtu (29/4/2023).

(Apakah dia juga memberitahumu bahwa dia memukuliku hari itu?

Dengan tinju, tendangan, lemparan, benda ke kepala dan tubuh saya dan bagaimana memperlakukanku?)

Baca juga: Nasib Jabang Bayi di Perut Nikita Mirzani Usai Cerai, Anak Antonio Dedola Meninggal di Usia 7 Minggu

Antonio tak secara gamblang menyebut Nikita yang melakukan tindakan kekerasan itu padanya.

Namun, curhatan itu memunculkan dugaan Antonio menjadi korban KDRT dari wanita yang akrab disapa Nikmir itu.

Dari Instagram Story diketahui saat ini Antoni telah kembali ke negara asalnya, Jerman.

Sebelumnya juga ada tudingan yang menyebut Antonio mencuri sejumlah barang mewah Nikmir dan dibawa kabur ke Jerman.

Antonio dengan segera membantah dituding mencuri barang Nikmir.