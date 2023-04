Quotes Hari Pendidikan Nasional 2023 Versi Bahasa Inggris, Cocok Dijadikan Status WA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut contoh quotes Hari Pendidikan Nasional 2023 versi Bahasa Inggris, bisa dijadikan caption foto dan status di WA.

Quotes Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 Bahasa Inggris tersebut cocok dijadikan caption unggahan foto di media sosial.

Deretan quotes Hari Pendidikan Nasional 2023 bermakna motivasi belajar dan mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya diperingati pada tanggal 2 Mei, di tahun ini bertepatan pada Selasa (2/5/2023).

Pada tahun ini, Hari Pendidikan Nasional 2023 mengusung tema Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar.

Dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional 2023, berikut quotes atau ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023, bisa dibagikan di Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Facebook.

1. "Education is the most powerdul weapon which you can use to change the world" - Nelson Mandela

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia" - Nelson Mandela

Pendidikan adalah langkah pertama bagi orang untuk mendapatkan pengetahuan, pemikiran kritis, pemberdayaan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.

2. "The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity" - Dorothy Parker

"Obat kebosanan adalah rasa ingin tahu. Tidak ada obat untuk rasa ingin tahu" - Dorothy Parker

Semakin banyak kamu belajar, maka semakin kamu ingin belajar lagi.

Dunia akan semakin lebih menarik bagimu, dan menemukan suatu hal baru menjadi lebih menyenangkan.

3. "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever" - Mahatma Gandhi