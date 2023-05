Nelayan Kualatambangan Tala - Pengelola SPBUN Duduk Semeja, Ini Solar Subsidi yang Kini Disalurkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Keinginan nelayan Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), mendapatkan tambahan jatah solar subsidi akhirnya terkabul.

Informasi dihimpun Senin (1/5/2023), hal tersebut dicapai melalui pertemuan antara perwakilan nelayan Kualatambangan dan pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) setempat.

Pertemuan yang dikemas dalam musyawarah desa (musdes) tersebut digelar pada Jumat kemarin bertempat di halaman kantor Desa Kualatambangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala H Achmad Taufik langsung menghadiri pertemuan itu.

Selain itu juga hadir pihak Kecamatan Takisung beserta Forkopimcam, Kades Kualatambangan H Muhriadi, dan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) setempat dan pihak pengelola SPBUN Kualatambangan.

Selama ini total jatah solar subsidi yang didapat nelayan Kualatambangan hanya 42 ribu liter per bulan.

Melalui forum musdes tersebut disepakati naik menjadi sebanyak 64.855 liter per bulan.

"Awalnya, usulan Kades sebanyak 63.910 liter, lalu usulan pihak BPD 56.580 liter. Kemudian hasil kesepakatannya yakni 64.855 liter," sebut Taufik.

Ia mengatakan pasokan solar subsidi dari Pertamina untuk SPBUN Kualatambangan tak berubah yakni tetap 65 ribu liter per bulan.

"Kesepakatan mengenai distribusi solar subsidi tersebut mulai diberlakukan sejak Mei 2023 ini," jelas Taufik.

Dirinya lega karena akhirnya persoalan distribusi solar subsidi di Desa Kualatambangan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui musdes yang berlangsung transparan.

Hasil Musdes 28 April 2023

1.Telah disepakati jumlah penyaluran solar kapal nelayan adalah sebagai berikut:

- Kapal balapan/gae masin PS/Turbo @320 liter per bulan

- Kapal balapan mesin Dongfeng @280 liter per bulan

- Kapal lumbung mesin Dongfeng @155 liter per bulan

2 Hasil kesepakatan telah disetujui seluruh peserta musdes tanpa ada paksaan dari pihak manapun

3. Pihak pengelola menyalurkan BBM/solar sesuai data kapal nelayan yang telah direkomendasikan oleh kepala desa

