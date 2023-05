Menyamar Jadi Pembeli, Polisi di HST Ringkus Dua Pengedar dan Amankan 2 Paket Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Dua pria berinsial MA (39) dan HD (37) diringkus Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah (HST) di Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan tepatnya di Pinggir Jalan pada, Selasa, (02/05/2023) sekitar pukul 00.05 Wita.

Kedua tersangka berhasil diamankan karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap setelah Polisi menyamar sebagai pembeli.

Kapolres HST, AKBP Jimmy Kurniawan melalui Kasi Humas, Iptu Akhmad Priadi mengatakan tersangka MA (39) merupakan warga Gang Liana Rt. 008, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai KTP.

"Sementara tersangka HD (37) merupakan warga Desa Bulayak, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten HST, alamat sesuai KTP," jelasnya.

Iptu Priadi mengatakan kedua tersangka diamankan berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Bulayak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.

"Dari informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli. Penyamaran polisi berhasil dan berhasil mengamankan keduanya," lanjutnya.

Priadi mengatakan saat digeledah, polisi menemukan dua paket sabu dari tersangka MA dengan berat masing-masing 0,52 dan 0,16 gram.

"Sedangkan dari tersangka HD, polisi temukan barang bukti lain berupa satu unit handphone merk Vivo warna Hitam, satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih," jelasnya.

Ia mengatakan saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres HST untuk proses lebih lanjut.

Atas tindakannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Sub 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI Tentang Narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)