Quotes Galau Putri Anne Muncul, Isu Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta Mencuat Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jarang membagikan potret kebersamaannya dengan aktor Arya Saloka, Putri Anne justru sering mengunggah quotes galau.

Istri sah pasangan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta RCTI tersebut kerap membagikan quotes galau melalui akun instagram pribadinya.

Anne, ibu anak satu tersebut tertutup dengan keluarga kecilnya semenjak Arya menjadi pemain sinetron Ikatan Cinta.

Sebelumnya, heboh soal perjodohan antara Amanda dan Arya.

Hal itu dilakukan oleh para fans Aldebaran dan Andin yang terlanjur baper dengan pasangan fiktif tersebut.

Akan tetapi kendati Amanda sudah keluar dari sinetron tersebut, Anne masih tetap membatasi sikapnya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @anneofficial1990, Selasa (2/5/2023), terbaru wanita 32 tahun tersebut membagikan quotes cukup menyedihkan.

Kalimat dalam quotes burung gagak tersebut berbunyi sebagai berikut:

“I guess this isn't about what i want or what i like and waves are just simply rolling hills

And those steps that you're taking, like currents againts the shore those words are linger on your lips those nights that got me starstruck looking at the lines between the ocean and the reality i was about to dive in but again i got starstruck looking at you now im counting six crows and they are all dancing do you know that we can also fall in love too? or maybe is just me craving?”

Yang artinya:

“Saya kira ini bukan tentang apa yang saya inginkan atau apa yang saya suka dan ombak hanyalah perbukitan

“Dan langkah-langkah yang Anda ambil, seperti arus melawan pantai, kata-kata itu melekat di bibir Anda pada malam-malam yang membuat saya tercengang melihat garis di antara lautan dan kenyataan saya akan menyelam tetapi sekali lagi saya melihat bintang-bintang padamu sekarang aku menghitung enam burung gagak dan mereka semua menari tahukah kamu bahwa kita juga bisa jatuh cinta? atau mungkin hanya aku yang mengidam?”

Quotes galau unggahan Putri Anne, istri Arya Saloka. (Instagram @anneofficial1990)

Akankah hal itu menggambarkan kondisi hati Anne saat ini?