Anak Tiri Fitri Salhuteru Berulah Kala Heboh Nikita Mirzani, Chelsy Maya Dulu Mau Dipenjarakan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anak tiri Fitri Salhuteru, Chelsy Maya kini kembali muncul dalam huru-hara hidup artis Nikita Mirzani atau yang akrab disapa Nikmir itu.

Perempuan ini sebelumnya terancam dipenjarakan oleh Nikmir sebab dituding menjadi penyebab kasusnya dengan Dipo Latief diungkit.

Usut punya usut, permasalahan Nikmir dengan Chelsy ini berawal dari beredarnya kembali percapakan sang nyai dengan Fitri.

Dalam percakapan tersebut, diduga ada bukti terkait kasus penggelapan yang dilakukan Nikmir pada mantan suaminya itu.

Terbaru, Chelsy yang kini hidup di Los Angeles (LA) akhirnya memberikan klarifikasi melalui instagram pribadinya.

Itu setelah pihak Nikmir ingin berdamai dengan Chelsy.

Perempuan berusia 19 tahun tersebut meminta agar mereka menghubunginya dengan jalan yang baik tanpa harus membawa sosial media.

“Hmm oke good morning beautiful people kalian pasti lagi nungguin klarifikasi ato statement dari aku tapi jujurly aku juga sebingung kalian i’m just as confused as you guys.

Sekarang masih pagi tadi pagi aku bangun lihat semua post post dari fitri and i bingung banget.

Aku belum ngomong sama mereka untuk tiga tahun dan terakhir aku ngomong sama mereka gara” dilaporin ke polisi sama cencen, fitri dan nikita.

Dan aku sama sekali ga ada kontak sama mereka sejak itu.

Aku juga belum ngobrol sama mereka sejak aku pindah ke LA.

Jadi aku agak bingung good vibes good energy and bestie vibes itu darimana.

Soalnya jujur aja drop the act.