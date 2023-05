Lepas Gosip Arya Saloka dan Amanda Manopo, Putri Anne: Kakak Baim Punya Adik Perempuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri Anne, istri aktor Arya Saloka membagikan foto seorang bayi melalui akun instagram pribadinya pada Selasa (2/5/2023) kemarin.

Lepas dari gosip terkait Amanda Manopo lawan main Arya di Sinetron Ikatan Cinta, kini Putri Anne berbahagia.

Istri dari pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta RCTI tersebut mengatakan kini putra kecilnya, Ibrahim Jalal Ad Din Rumi mempunyai seorang adik berjenis kelamin perempuan.

Sebelumnya, beredar kabar bila Arya dan Anne akan memberikan adik untuk anak sulungnya yang kini sudah beranjak besar.

Bayi perempuan tersebut baru saja lahir pada tanggal 1 Mei 2023 dengan berat 3,35 kilogram dan panjang 50 cm.

“Hi my love.. kk aim has a baby sister, “ ujar Putri Anne melalui caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram stories @anneofficial1990, Rabu (3/5/2023).

Bahkan, Anne sudah tidak sabar lagi untuk menunggu bayi tersebut tumbuh besar.

Pasalnya, ia ingin mengajak sang bayi untuk treatment di salon kecantikan kelak besar nanti.

“This girl will do mani pedi with mamaw, i will take you deff!, “ sambungnya.

Namun, ternyata bayi perempuan yang dimaksud Anne tersebut bukanlah anak kandungnya.

Bayi cantik bernama Kyara Rae Salim tersebut merupakan anak dari pasangan Audrey Azalia dan Kris Salim.

“Congrats sis @audrey.azalia and babby @kris.salim, “ ucap Anne.

Sebelumnya, Arya dan Anne isyaratkan beri adik untuk putra mereka, Ibrahim.

Hal itu terjadi saat mereka tampil bersama kembali di momen Idul Fitri 1444 H.