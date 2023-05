Persib Bandung Siap Kenalkan Pemain Baru Susul Ryan Kurnia, Eks Real Madrid dan Barcelona Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pergerakan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 mulai berdenyut. Maung Bandung sudah resmi menggaet Ryan Kurnia.

Persib telah mengenalkan mantan pemain andalan Persikabo 1973, Ryan Kurnia sebagai rekrutan pertama untuk musim 2023/2024.

Dia dikenalkan Persib Bandung secara virtual melalui Instagram resmi klub, @persib pada Rabu (3/5/2023).

"Sejauh apapun perjalanan, darah Sunda akan PERSIB pada waktunya. WIlujeng Sumping (selamat datang) Ryan Kurnia," tulis ofisial Persib Bandung.

Selanjutnya akan ada dua pemain lagi yang segera dikenalkan Persib Bandung setelah Ryan Kurnia.

Dua pemain tersebut adalah Edo Febriansyah dan I Putu Gede.

Kabar segera dikenalkannya Edo Febriansyah dan I Putu Gede oleh Persib Bandung tersebut diunggah oleh akun Instagram yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, @gozipbola, Rabu (3/5/2023).

"Beberapa hari lagi (Edo Febriansyah dan I Putu Gede) diperkenalkan Persib Bandung. Here we go (ini dia,-red)," tulis akun @gozipbola.

Seperti yang diketahui, Edo Febriansyah dan I Putu Gede memang masuk dalam radar bidikan Persib Bandung.

Bahkan, keduanya disebut-sebut sudah deal dengan klub berjuluk Maung Bandung itu.

Kabar dealnya Persib Bandung dengan Edo Febriansyah dan I Putu Gede tersebut tampak dalam postingan Instagram yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, @ruboll22, Kamis (20/4/2023).

Akun tersebut menyebutkan bahwa ada satu pemain yang pada saat itu tengah nego dengan Persib Bandung.

Pemain yang dimaksud mengarah kepada Septian David Maulana.

Namun, Septian David Maulana hampir dipastikan batal gabung Persib Bandung di musim 2023/2024.