Ashanty Mau Pingsan, Syok Millen Cyrus Lihat Dilamar di Depan Anang dan Azriel Hermansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty syok saat keponakannya Millen Cyrus dilamar kekasihnya, Lionel Lee.

Apalagi, Millen meminta Anang Hermansyah jadi wali nikah.

Ihwal Millen Cyrus dilamar kekasih sempat menjadi sorotan hingga menghebohkan warganet.

Momen lamaran Millen Cyrus diketahui lewat unggahan terbaru di kanal YouTube pribadinya, Selasa (2/5/2023).

Dalam video, Millen Cyrus mendapatkan kejutan dari sang kekasih.

Ia pun tak menyangka akan dilamar Lionel Lee saat keduanya berada di Bali.

Saat momen itu terlihat Ashanty, Anang Hermansyah serta Azriel Hermansyah hadir.

Mengetahui Lionel Lee telah mempersiapkan kejutan untul Millen, Ashanty dibuat bingung.

Bahkan ia tak menyangka jika keponakannya yang bernama asli Muhammad Millendaru Prakasa Samudro itu akan dilamar saat itu juga.

Ekspresi bingung pun tampak jelas hingga membuat Ashanty berkelakar akan pingsan.

"Kayaknya gue yang pingsan. Apaan ini?" celetuk Ashanty.

Di momen lamaran, Lionel tampak berlutut di kaki Millen.

Ia pun turut menunjukkan kotak kecil berisi cincin kepada Millen.

"Will you marry me?" tanya Lionel.