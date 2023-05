Bertemu Wali Kota Aditya, BPS Banjarbaru Sampaika Rencana Pendataan FKP Regsosek By Name By Address

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarbaru melalukan audiensi dengan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Pertemuan di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru itu dilakukam, terkait pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Rabu (3/5/2023).

Dalam pertemuan itu BPS Kota Banjarbaru ingin melakukan kembali legalisasi data-data, terkait pendataan awal Regsosek pada tahun lalu, yakni kondisi masyarakat By Name By Address ditingkat RT.

Kepala BPS Kota Banjarbaru, Arih Dwi Prasetyo mengatakan, bahwa pada proses FKP Regsosek akan mengundang seluruh Ketua RT yang difasilitasi oleh Kelurahan.

Kegiatan tersebut diharapkannya bisa mendapat data terkait Reformasi Satu Data Indonesia, berkaitan dengan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

"Alhamdulillah respon Wali Kota dalam kegiatan ini sangat baik dan mendukung penuh. Jadi semoga kedepannya data tersebut bisa tersedia pada bulan Juli 2023, dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan Skateholder terkait," ujarnya.

Selain itu, Arih juga mengungkapkan, pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang, akan melakukan sensus pertanian seluruh Indonesia.

"Dalam sensus tersebut akan melibatkan sekitar 86 petugas, untuk wilayah Kota Banjarbaru yang akan menangani seluruh sektor bidang pertanian, dari tanaman pangan hingga kehutanan akan didata," jelasnya. (AOL/*)