Nadine Chandrawinata Hamil Lagi, Anak Kedua Dimas Anggara Laki-laki?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara membagikan kabar bahagia, mereka tengah menanti kehadiran anak kedua.

Kehamilan kedua itu menjadi hal yang spesial bagi Dimas dan Nadine, pasalnya waktunya bertepatan dengan ulang tahun kelima pernikahan mereka.

Anak kedua mereka diperkirakan bakal beda dua tahun dengan anak pertama yang lahir pada Februari 2022 lalu.

Kabar gembira itu diungkapkan Nadine via akun medsos intagramnya.

“Hooray, happy 5th wedding anniversary love! and.. adding a little more love to our family,” tulis Nadine dikutip Jumat (5/5/2023).

Nadine mengumkan kehamilan anak keduanya dengan menunjukkan baju anak laki-laki.

Baju tersebut memiliki warna senada dengan yang dikenakan Nadine, Dimas Anggara, dan anak pertama mereka Djiwa.

Pada salah satu foto, Dimas Anggara tampak memegang perut Nadine yang mulai membesar.

Netizen yang melihat unggahan itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Nadine dan Dimas

“Wah… so cute, kali laki namanya raga nih? Djiwa dan Ragaa,” tulis @ulliekartika.

“Aaaaa Djiwa punya adek congratss,” tulis @thesoulofdwan.

“Djiwa mau punya adek, selamat ya,” tulis @nitamutiari.

Diketahui, Nadine Chandrawinata menikah dengan Dimas Anggara di Bhutan pada 5 Mei 2018. Mereka lalu menggelar resepsi pada 15 Juli 2018 di Marina Batavia, Jakarta Utara.

Nadine dan Dimas kemudian dikaruniai anak pertama pada 22 Februari 2022 yang bernama Nadi Djiwa Anggara.