Siaran di SCTV Jadwal Liga Inggris Pekan 35 Chelsea, Man City, Liverpool Sabtu dan Arsenal Minggu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Liga Inggris kan kembali digelar akhir pekan mulai Sabtu (6/5/2023) hingga Selasa (9/3).

Seperti biasa jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris pekan 35 akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Belum ada konfirmasi tim mana yang akan Siaran Langsung SCTV, bisa, Liverpool vs Brentford, Manchester City vs Leeds United, Newcastle vs Arsenal.

Namun semua laga akan tayang Live Streaming Vidio.com.

Pekan 35 langsung dibuka laga sengit Bournemouth vs Chelsea pada Sabtu malam.

Sedangkan pemuncak klasemen, Arsenal akan bertandang ke markas Newcastle Minggu (7/5) besoknya.

Laga Liga Inggris akan diawali duel Chelsea yang bertandang ke Bournemouth pada hari Sabtu dalam pertemuan dua tim Liga Premier dalam bentuk yang sangat kontras.

The Cherries telah menyegel keamanan papan atas dan tampaknya menikmati hidup di bawah Gary O'Neil.

Mereka telah menentang rintangan dan tampaknya siap untuk menghadapi tantangan apa pun.

Di Chelsea, sementara itu, ceritanya sangat berbeda.

Setelah kalah di setiap pertandingan di bawah Frank Lampard sejak dia kembali, musim tidak bisa berakhir dengan cepat dan sangat sulit untuk melihat dari mana datangnya kemenangan berikutnya.

Tuan rumah mendapat pukulan telak dengan Marcus Tavernier menderita cedera hamstring lainnya, sementara keputusan masih harus dibuat pada Kieffer Moore setelah dia keluar dengan perasaan tidak sehat selama kemenangan besar atas Leeds.

Adam Smith dan Dango Ouattara kembali untuk pertandingan itu dan tampaknya akan melanjutkan.

Untuk Chelsea, Lampard pasti akan melakukan perubahan. Pierre-Emerick Aubameyang tidak efektif melawan Arsenal pada minggu ini dan bos The Blues mengecam para pemainnya karena terlalu mudah untuk dilawan.