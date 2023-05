Jadwal Bola Liga Inggris Siaran TV Hari ini Spurs vs Palace di Moji, NU vs Arsenal Streaming Besok

Jadwal Bola Liga Inggris malam ini Tottenham vs Palace di Siaran Langsung Moji TV, NU vs Arsenal besok Live Streaming TV Online belum ada konfirmasi laga mana yang tayang di SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola malam ini ada laga pertandingan di Liga Inggris Tottenham vs Crystal Palace tayang melalui Siaran langsung Moji TV dan Live Streaming TV Online.

Laga lain di Jadwal Liga Inggris ada Bournemouth vs Chelsea, Manchester City vs Leeds United via Live Streaming Vidio.com.

Sementara Newcastle United vs Arsenal akan berlaga Minggu besok belum ada konfirmasi tim mana yang akan tayanggratis di SCTV.

Pekan 35 siaran langsung gratis malam ini Liga Premier kembali ke babak baru dengan pertandingan lain akhir pekan ini saat Tottenham Hotspur bertemu dengan tim Crystal Palace.

Tim tamu kini diasuh Roy Hodgson dalam pertemuan penting di Stadion Tottenham Hotspur pada hari Sabtu.

Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-11 klasemen Premier League dan telah membaik setelah tampil buruk tahun lalu.

The Eagles mengalahkan West Ham United dengan skor 4-3 di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil yang serupa akhir pekan ini.

Tottenham Hotspur, di sisi lain, berada di posisi ketujuh di klasemen liga saat ini dan belum dalam performa terbaiknya musim ini.

Pakaian London Utara merosot ke kekalahan 4-3 yang mengecewakan di tangan Liverpool minggu lalu dan harus bangkit kembali di pertandingan ini.

dibuka laga sengit Bournemouth vs Chelsea pada Sabtu malam.

Sedangkan pemuncak klasemen, Arsenal akan bertandang ke markas Newcastle Minggu (7/5) besoknya.

Laga Liga Inggris akan diawali duel Chelsea yang bertandang ke Bournemouth pada hari Sabtu dalam pertemuan dua tim Liga Premier dalam bentuk yang sangat kontras.

The Cherries telah menyegel keamanan papan atas dan tampaknya menikmati hidup di bawah Gary O'Neil.

Mereka telah menentang rintangan dan tampaknya siap untuk menghadapi tantangan apa pun.