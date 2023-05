Jadwal Live Bola Malam Ini: Timnas U22 vs Timor Leste RCTI, SCTV Liga Inggris Man United, Arsenal?

CRISTINA QUICLER / AFP

Penyerang Inggris Manchester United Marcus Rashford (Tengah) merayakan gol pembuka pada pertandingan sepak bola leg kedua babak 16 besar Liga Eropa UEFA antara Real Betis dan Manchester United di stadion Benito Villamarin di Seville pada 16 Maret 2023. Jadwal Live Bola Malam Ini: Timnas U22 vs Timor Leste di RCTI, West Ham vs Man United di SCTV, NewCastle vs Arsenal akan Live Streaming.