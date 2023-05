Jadwal Liga Inggris Pekan 36 Siaran SCTV, Penentu Man City dan Arsenal, Liverpool - Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris pekan 36 laga penentu Manchester City dan Arsenal.

Jadwal Liga Inggris pekan 36 dimulai Sabtu (13/5/2023) akhir pekan ini yang akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga dua pekan terakhir Liga Inggris atau pekan 36 akan ada sejumlah pertandngan penting yakni dua pemuncak klasemen Everton vs Manchester City dan Arsenal vs Brighton.

Duel perebutan jatah ke Liga Champions juga akan bertanding seperti Leeds vs Newcastle, Leicester vs Liverpool dan Manchester United vs Wolves.

Baca juga: Klopp Dipusingkan Rencana Man United Incar Kiper Top Brighton di Bursa Transfer Liga Inggris

Baca juga: Jadi Biang Kerok Man United Kalah dari West Ham di Liga Inggris, De Gea Jadi Sasaran Amarah Fans

Everton menghadapi Manchester City yang difavoritkan dalam aksi Liga Premier di Goodison Park pada hari Minggu waktu setempat.

Sisi Sean Dyche dari Everton sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi dengan empat pertandingan tersisa, jadi setiap pertandingan kini menjadi final bagi tuan rumah.

Namun, dalam satu dari empat pertandingan terakhir mereka , mereka akan menghadapi pemuncak klasemen Liga Inggris Manchester City, yang tidak boleh kalah jika ingin mengangkat trofi, karena Arsenal hanya tertinggal satu poin dari mereka.

Everton belum memenangkan satu pun dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka.

Sementara itu, City akan bertandang ke Liverpool setelah menyalip The Gunners di puncak klasemen berkat hasil terakhir mereka, yang membuat mereka memenangkan sembilan pertandingan liga terakhir mereka.

Pasukan Pep Guardiola juga akan fokus untuk bersaing di level tertinggi melawan Real Madrid di semifinal Liga Champions, pertandingan yang ingin dimenangkan oleh The Citizens untuk membalas kekalahan mereka dari Los Blancos musim lalu.

Banyak ketegangan diharapkan ketika kedua tim saling berhadapan di Goodison Park, dengan Everton berjuang untuk berada di Liga Premier musim depan dan City mengangkat trofi. Namun, tim tamu saat ini berada di level lain dan para pemain mereka dapat menjadi penentu kapan saja.

Leicester vs Liverpool

Laga lain Leicester dan Liverpool akan berjuang untuk hal yang berbeda ketika mereka bertabrakan di Stadion King Power.

Tuan rumah berada di bagian bawah klasemen dan The Reds berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions.