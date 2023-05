Makna 22 Tato di Tubuh Wendy Walters, Janda Reza Arap Suka Ditato Sejak Lulus Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cerai dari Reza Arap, Wendy Walters kini sudah beberapa bulan berstatus janda.

Meski sudah cerai, kehidupan Wendy sebagai seorang selebgram tetap menjadi sorotan dan perhatian netizen.

Terkini, Wendy bercerita soal makna atas sederet tato yang ada di tubuhnya.

Wendy mengaku memiliki total 22 tato di sekujur tubuhnya saat ini, angka itu pun bukan tidak mungkin bertambah.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Wartakotalive.com, Senin (8/5/2023), Wendy mengaku mulai mentatoi tubuhnya sejak lulu sekolah.

" Tatoku kecil-kecil, tapi banyak, ada 22 tato," kata Wendy Walters.

Wendy Walters pertama kali membuat tato di tubuhnya saat berusia 18 tahun, sesaat setelah lulus sekolah.

"Dulu satu doang tatonya, tapi ternyata ketagihan dan jadi suka bikin tato," ujar Wendy Walters.

Perempuan bernama asli Wendy Meilina Leo ini menyebutkan, gambar tato di tubuhnya seperti gambar anjing, Yin Yang hingga zodiak gemini, sampai judul lagu Never Say Never yang dipopulerkan Justin Bieber.

Ada juga tato beberapa hewan seperti ular, naga, dan burung Phoenix di tubuh Wendy Walters.

"Aku sayang sama anjing-anjing aku, makanya ada tato gambar anjing," ucap Wendy Walters.

Saat ini Wendy Walters sedang senang mendaki gunung.

Wendy Walters pernah mendaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

"Aku sendirian naik Gunung Merbabu," kata Wendy Walters.