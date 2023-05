Panas-Dingin, Lahir-Batin

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - “KITA berjalan di tempat yang sangat indah sambil bercakap-cakap di ponsel atau scrolling media sosial; kita hadir tapi pada dasarnya juga absen. Alih-alih duduk merenung di tepi sungai atau memandang dengan kagum bentangan alam pegunungan, kita terobsesi untuk mengambil foto pemandangan demi pemandangan. Bukannya membiarkan pemandangan itu menemukan tempat yang intim di dalam pikiran dan hati kita, kita menjarakkan diri kita darinya,” tulis Karen Armstrong dalam buku terbarunya, Sacred Nature: : How We Can Recover Our Bond with the Natural World, yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan Mizan pada 2023 ini.

Sejalan dengan Armstrong, Charles le Gai Eaton dalam bukunya Reflections mengatakan, jika kita menyaksikan gedung-gedung besar dan megah di kota-kota modern dan jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan bermotor, maka kita akan merasakan keterasingan dari alam yang perawan. Benda-benda mewah dan canggih ciptaan manusia itu tidak mudah membuat kita ingat pada Tuhan, jika dibandingkan dengan menyaksikan deburan ombak di laut atau pohon-pohon dan kicau burung di hutan. Di malam hari, kita lebih sibuk menonton televisi, menyentuh ponsel atau menatap kerlap-kerlip lampu listrik ketimbang memandang bulan dan bintang di langit.

Kini dunia mengalami perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Cuaca sudah tidak menentu. Musim panas justru hujan, dan musim hujan justru panas. Menurut para ahli, setelah La Nina berlangsung tiga tahun, tahun ini ke depan, El Nino akan muncul, menyebabkan cuaca panas, dengan risiko kekeringan dan kebakaran lahan. Pada 25 April 2023 kemarin, VOA melaporkan bahwa di beberapa kawasan Thailand, suhu udara mencapai lebih dari 50 derajat celcius. Di India dan Bangladesh, terjadi gelombang panas yang telah menelan sejumlah korban. Diperkirakan Mei-Juli akan makin panas, dan puncaknya pada September tahun ini. Indonesia tentu tak terkecuali.

Perubahan iklim bukanlah siklus pergantian musim. Ia adalah akibat perbuatan manusia merusak alam. Para ahli sudah sering mengingatkan tentang bahaya polusi, emisi karbon, penggundulan hutan, pembuangan limbah ke laut dan sungai, sampah plastik dan seterusnya. Namun, manusia sepertinya tidak pernah mau sadar. Nafsu serakah manusia telah membuatnya buta. Hutan dibabat, gunung dipangkas, minyak disedot, batubara dikeruk, plastik diproduksi dan digunakan sebanyak-banyaknya. Dia tak mau berpikir jangka panjang. Yang penting sekarang. Yang nanti, dia tak peduli, meskipun akibat buruknya akan menimpa anak cucunya sendiri.

Sikap manusia yang seperti itu antara lain karena cara pandangnya yang salah kepada alam. Alam dilihat sekadar sarana pemuas nafsu manusia. Alam bahkan diperlakukan mirip pelacur: orang menikmati tubuhnya tetapi tidak mau bertanggungjawab pada hidupnya. Hal ini terjadi karena alam dianggap profan, tidak suci, tidak sakral. Alam hanyalah wujud biasa, yang tak setara dengan manusia. Alam tak perlu dihormati dan dikasihi. Manusia adalah penguasa, dan alam adalah yang dikuasai. Berkat sains dan teknologi, manusia dengan pongah mengabrak-abrik alam untuk memuaskan hawa nafsunya. Manusia kehilangan pandangan estetis dan etis terhadap alam.

Padahal, kita dan alam adalah satu kesatuan. Kita takkan bisa hidup tanpa alam, sementara alam perlu penjagaan kita. Dalam pandangan Islam, seperti kitab suci Alqur’an, alam adalah ayat-ayat Tuhan, yakni tanda-tanda kehadiran-Nya, penampakan nama-nama-Nya. Unsur-unsur alam seperti udara, air, api dan tanah, ada dalam tubuh manusia. Alam semesta adalah makrokosmos, sedangkan manusia adalah mikrokosmos. Jika kita takut menginjak-injak kitab suci karena takut kualat, maka seharusnya kita juga takut kualat ketika merusak alam. Apalagi, berbeda dengan ancaman neraka, akibat buruk kerusakan alam sudah benar-benar dapat dirasakan di dunia ini.

Agama mengajarkan kepada kita, kehidupan ini tidak hanya yang tampak oleh indera, tetapi juga yang tak tampak. Ada yang lahir, ada yang batin. Ada yang gaib, ada yang nyata. Ada ruhani, ada jasmani. Keduanya berbeda, tetapi saling terhubung. Ucapan dan tindakan kita adalah cermin dari batin kita yang tak tampak. Jika hati kita diisi keserakahan, egoisme, ketidakpedulian, amarah, dengki dan dendam, maka perilaku kita akan mencerminkan semua itu. Karena itu, kerusakan yang terjadi di dunia ini, termasuk kerusakan lingkungan, adalah indikasi kerusakan batin kita.

Alhasil, diperkirakan tahun ini dan tahun depan, suhu udara di dunia, termasuk di negeri kita, akan semakin panas. Kita harus bersiap-siap mengantisipasinya. Bagaimana agar tidak terjadi kekurangan air bersih? Bagaimana agar pertanian tetap tumbuh subur? Bagaimana agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan, tidak menimbulkan asap pekat yang membahayakan kesehatan dan transportasi? Jika hati kita dingin, maka suhu yang panas, termasuk suhu politik, masih bisa dikendalikan. Namun, kalau keduanya panas, pastilah akan terbakar! (*)