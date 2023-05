Informa di Q Mall Banjarbaru Geber Berbagai Promo Furniture, Cashback hingga Rp 7 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Produk promo atau diskon, tentu menjadi incaran masyarakat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dalam belanja agar bujet tidak sampai membengkak.

Spesial saat Mei 2023, Informa di Q Mall Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggeber berbagai promo cashback produk furniture.

Disampaikan Deputy Store Manager Informa Qmall Banjarbaru, Sugian Nor, Selasa (9/5/2023). promo cashback tersebut diberikan hingga Rp 7 juta dan Clearance Clearout Furniture up to 70 persen.

Serta, dapatkan kupon diskon untuk masuk wahana Alaska Park atau Amanah Borneo Park dengan minimal belanja tertentu.

Promo tersebut diberikan khusus kepada member setia Informa dan bank partner, yaitu BCA, Mandiri, BNI, CIMB Niaga dan BRI, serta berlaku cicilan 0 persen hingga 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami memberikan kemudahan bagi customer yang ingin berbelanja via online. Semua pilihan produk Informa terlengkap dapat dilihat di Informa Mobile Apps yang dapat Anda download di Play Store dan App Store," jelas Sugian.

Berbelanja via online, pilih terlebih dulu menu store Localstore di aplikasi Mobile Apps Informa dan pilih Informa Q Mall Banjarbaru.

Informa Qmall Banjarbaru tampil dengan nuansa baru dan lebih lengkap.

Hadir dengan luasan 2.900 meter persegi, dilengkapi 7 ribu jenis produk furniture dan aksesori terbaru mulai dari sofa, tempat tidur untuk orang dewasa dan anak.

Kemudian, meja makan, kitchen cabinet, meja kerja, kursi kantor, aksesori rumah hingga furniture yang akan melengkapi keperluan untuk restoran, kafe dan apapun Jenis usaha.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)