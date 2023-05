SESAAT LAGI Live MNC TV! Link Streaming Bola Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA Games 2023

Ini link Live Streaming gratis RCTI plus bola voli Indonesia vs Thailand siaran langsung MNC TV SEA Games 2023 hari ini tayang jam 17.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan sesaat lagi link nonton gratis Live Streaming MNC TV dan YouTube VTV voli putri Indonesia vs Thailand di SEA Games 2023 hari ini, Selasa (9/5/2023).

Laman YouTube VTV The Tao selain di MNC TV Sport juga menayangkan secara resmi dan gratis Live Streaming Voli putri SEA Games 2023 hari ini.

Siaran langsung dan Live Streaming TV Online Voli tim putri Indonesia vs Thailand di MNC TV Sport dan TV Online RCTI plus hari ini bisa ditonton mulai jam 17.00 WIB atau sesaat lagi berlangsung.

Link Live Streaming di TV Online MNC TV via RCTI Plus dan YouTube VTV The Tao nonton gratis bola voli putri Indonesia vs Thailand di ajang SEA Games 2023 hari ini bisa diakses di berita ini.

Setelah tim putra berhasil merebut gelar juara mulai hari ini tim nasional bola voli putri Indonesia akan beraksi.

Namun di laga pembuka voli putri Indonesia langsung akan menghadapi tim kuat Thailand.

Nomor voli putri akan dibuka dengan fase round robin alias setengah kompetisi di mana setiap tim akan saling berhadapan sebanyak satu kali.

Nantinya dua tim teratas dari masing-masing grup akan diadu dalam fase gugur yang menentukan pemenang medali emas, perak, dan perunggu.

Laga besar menanti Indonesia karena akan menantang favorit juara, Thailand, pada laga pertama dari babak penyisihan grup SEA Games 2023.

Seperti diketahui, Thailand masih menjadi tim terbaik di kawasan Asia Tenggara dalam urusan bola voli putri.

Tim yang sudah bersaing di Liga Bola Voli Dunia itu selalu merebut emas dalam 13 edisi terakhir bola voli putri pada SEA Games sejak 1989.

Walau tidak membawa sang kapten, Pornpun Guedpard, Thailand masih akan diperkuat deretan pemain kuat, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri.

Sayangnya, Indonesia terancam tampil dalam kondisi pincang.

Opposite andalan, Megawati Hangestri Pertiwi, diragukan bisa berlaga setelah mengalami cedera pinggang yang dialami pada Senin (1/5/2023) lalu.