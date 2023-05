Link TV Online MNC TV Live Streaming Voli Putri Indonesia vs Malaysia SEA Games 2023 Jam 12.00 WIB

Berikut ini adalah link Live Streaming MNC TV bola voli putri Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2023 hari ini, Rabu (10/5/2023) gratis nonton di tv online RCTI plus.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link Live Streaming MNC TV bola voli putri Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2023 hari ini, Rabu (10/5/2023). Wajib menang demi amankan posisi di klasemen.

Siaran langsung dan Live Streaming Voli tim putri Indonesia vs Malaysia di MNC TV Sport dan TV Online RCTI plus hari ini bisa ditonton mulai jam 11.00 WIB.

Link Live Streaming TV Online MNC TV via RCTI Plus dan YouTube VTV The Tao nonton gratis bola voli putri Indonesia vs Malaysia di ajang SEA Games 2023 hari ini bisa diakses di berita ini.

Tim nasional bola voli putri Indonesia berada dalam posisi yang tak aman pada klasemen SEA Games 2023.

Kekalahan Indonesia dari Thailand dengan skor 0-3 membuat Megawati Hangestri dkk berada di luar zona aman untuk lolos ke babak semifinal.

Indonesia belum berhasil meraih poin penuh pada laga pertama yang digelar di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (9/5/2023).

Adapun Thailand berada di posisi kedua.

Pasalnya tim putri Malaysia berhasil meraih kemenangan cukup telak atas Myanmar.

Maka dari itu, Malaysia sementara menempati puncak klasemen dengan unggul kolektivitas poin atas Malaysia.

Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga.

Meski demikian, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal tentu masih terbuka lebar.

Namun tim besutan Alim Suseno ini juga tidak bisa meremehkan lawan yang akan dihadapi pada laga kedua nanti.

Indonesia akan melawan pemuncak klasemen sementara yakni Malaysia.

Pada laga pamungkas babak penyisihan skuad Merah Putih baru akan melawan Myanmar yang notabene kurang diunggulkan.

Dalam pertandingan kontra Thailand, Megawati Hangestri yang sempat dinyatakan cedera pinggang satu hari sebelum pertandingan mampu mencetak poin terbanyak.