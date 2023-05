Komitmen Zero Halinar, Rutan Barabai Gelar Apel dan Razia Mendadak ke Sel Tahanan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Menindaklanjuti Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomer PAS-PK.08.05-714 perihal langkah progressive sebagai tindak lanjut atas maraknya pengaduan terkait Peredaran Narkoba, Penipuan Online, Pungli dan lain-lain di lingkungan UPT Pemasyarakatan Rutan Barabai langsung tancap gas, Kamis, (11/05/2023).

Gerak cepat yang dilaksanakan jajaran Rutan Kelas IIB Barabai itu melaksanakan deklarasi Zero Halinar dan apel serta razia Insidentil yang diikuti Kepala Rutan, para pejabat struktural, Staf dan Regu pengamanan.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, dalam apel dipimpin langsung karutan Barabai, Gusti Iskandarsyah, pihaknya menegaskan untuk memberantas Handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) serta komitmen seluruh petugas dalam mendukung Zero Halinar.

"Jangan sampai ada Halinar di Rutan kita. Untuk oknum yang terlibat, akan kami proses sesuai PP nomer 94 tahun 2021. Maka dari itu rekan-rekan, kita langsung melaksanakan penggeledahan insidentil," jelasnya.

Gusti mengatakan razia Insidentil yang dilakukan diantaranya penggeledahan Badan dan Razia Kamar Hunian Blok A, B dan C.

"Razia menyasar kamar hunian yang memiliki "potensi" benda-benda terlarang seperti handphone, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan lain-lain," jelasnya.

Gusti mengatakan untuk hasil razia, petugas menemukan beberapa barang yang terindikasi memiliki potensi dan barang terlarang berupa kipas angin rusak, pemotong kuku, potongan keramik, batu, cukur jenggot, 10 korek Gas, 4 lempeng besi, 8 botol kaca, kayu panjang dan cermin.

"Alhamdulillah, tidak ditemukan Halinar. Temuan hasil razia ini akan kami tindak lanjut dan dilakukan pemusnahan," tegasnya.

Ia mengatakan kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut dari arahan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali yang menekankan untuk UPT pemasyarakatan melaksanakan deklarasi Zero Halinar sebagai Komitmen Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan 3 kunci Pemasyarakatan Maju plus back to basic. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)