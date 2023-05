Link Live Streaming INews TV Final Badminton SEA Games 2023, Siaran Indonesia vs Malaysia Gratis

Tim badminton putra Indonesia di ajang SEA Games 2023. Link Live Streaming INews TV Final Badminton SEA Games 2023, Siaran TV Online Indonesia vs Malaysia Gratis.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming iNews TV Final Badminton SEA Games 2023. Hari ini Timnas Badminton Indonesia vs Malaysia.

Pertandingan ini bisa disaksikan via Siaran Langsung INews TV. Juga via Link Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Link Streaming Gratis pertandingan itu ada di bagian akhir berita ini.

Nah, inilah line-up tim putra Indonesia vs Malaysia pada Final Badminton SEA Games 2023, Kamis (11/5) sore ini.

Duel Final Badminton SEA Games 2023 antara tim putra Indonesia vs Malaysia dijadwalkan bertanding pukul 15.00 WIB.

Susunan Pemain Tim Putra Indonesia vs Malaysia di Final Badminton SEA Games 2023

Kamis, 11 Mei 2023

Laga pertama dimulai pukul 15.00 WIB

Match 1: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Leong Jun Hao (MS)

Baca juga: Viral Video Atlet Silat Indonesia Dipaksa Mundur Oleh Kamboja di Final SEA Games 2023, Gagal Emas

Match 2: Muh Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ben Chun Meng/Goh Boon Zhe (MD)

Match 3: Christian Adinata vs Lee Shun Yang (MS)

Match 4: Pramudya/Yeremia vs Chia Weijie/Liew Xun (MD)

Match 5: Alwi Farhan vs Kok Jin Hong (MS)

Berikut Cara Nonton Gratis di RCTI+