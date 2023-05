Sanksi Tegas Sekolah yang Berlakukan Tes Calistung

Oleh: Irma Suryani Pemerhati Masalah Pendidikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah secara resmi menghapuskan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SD/MI. Hal tersebut ditegaskan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-24, di Jakarta, akhir Maret lalu.

Keputusan untuk menghapus tes calistung sesungguhnya sudah lama ditunggu-tunggu. Pasalya, selama ini, banyak pengelola SD/MI di negeri ini yang mensyaratkan kemampuan calistung bagi para calon muridnya. Akibat adanya persyaratan seperti itu, materi calistung pun kemudian diajarkan di jenjang TK/PAUD.

Sepintas, memang seperti tidak ada yang salah dengan pemberian materi calistung di level TK/PAUD. Banyak guru dan juga para orangtua menganggap bahwa mengajarkan materi calistung kepada anak sedini mungkin adalah hal yang bagus. Bahkan, kebanyakan orang tua sekarang ini merasa sangat bangga jika anak-anak mereka yang masih duduk TK/PAUD itu sudah mampu membaca, menulis dan berhitung dengan lancar.

Namun, bagus bagi orangtua, belum tentu bagus bagi anak. Mengajarkan materi calistung kepada anak-anak sedini mungkin sebenarnya adalah sebuah langkah keliru. Mereka yang sangat memahami dunia pendidikan dan perkembangan anak akan tidak pernah menganjurkan untuk mengajarkan materi calistung kepada anak-anak sedini mungkin. Mereka berpendapat, calistung seharusnya baru diajarkan tatkala anak-anak sudah duduk di bangku SD/MI.

Materi calistung itu pun tidak diajarkan sekaligus. Tetapi, harus berjenjang dan bertahap. Di jenjang kelas satu SD, misalnya, yang sebaiknya diajarkan hanyalah membaca dan menulis. Ada pun materi berhitung sebaiknya mulai diajarkan di kelas dua SD, dengan cara mengajarkan materi-materi yang sangat sederhana dan sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari anak.

Perkembangan anak memiliki fase. Pada fase sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI, yaitu fase TK/PAUD, yang sebaiknya diberikan kepada anak bukanlah materi pelajaran calistung, melainkan peluang sebanyak mungkin bagi mereka untuk bermain.

Perlu diketahui, sebuah TK/PAUD didirikan harus dengan tujuan utama sebagai tempat bermain anak. Anak harus lebih banyak bermain ketika masuk dan berada dalam lingkungan TK/PAUD. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak sedikit TK/PAUD dewasa ini malah cenderung mengesampingkan aspek bermain dan lebih terfokus pada aspek akademik, seperti menekankan pada pelajaran calistung.

Khusus untuk TK, pada dasarnya jenjang pendidikan ini merupakan program pendidikan prasekolah bagi anak-anak yang berusia 4-5 tahun. Di Indonesia, TK lazimnya dibagi ke dalam dua kelas, kelas nol kecil dan kelas nol besar. Kelas nol kecil diperuntukkan untuk anak-anak berusia 4 tahunan, sedangkan nol besar diperuntukkan bagi anak-anak berusia 5 tahunan.

Pendidikan tingkat TK sama sekali bukan merupakan sebuah persyaratan untuk SD/MI. Hal ini tertuang dalam pasal 2 PP No 27 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan memasuki pendidikan dasar.

Jadi, tidak wajib hukumnya bagi orangtua untuk memasukkan anak mereka ke TK lebih dahulu sebelum sang anak bersekolah di SD/MI. Ironisnya, yang terjadi di masyarakat kita, ada sementara SD/MI yang menolak anak untuk bersekolah di SD/MI tersebut hanya gara-gara sang anak tidak masuk TK terlebih dahulu.

Idealnya, program pendidikan TK diarahkan untuk mendukung pengembangan aspek fisik, sosial, emosional, spiritual, moral serta intelektual anak yang berusia 4-5 tahun. Dengan demikian, program yang dirancang harus benar-benar memperhatikan tingkat usia tersebut. Menurut kajian yang dilakukan oleh National Association for the Education of Young Children, Amerika Serikat, kurikulum yang baik bagi pendidikan di jenjang TK harus mencangkup hal-hal berikut.

Pertama, penyediaan berbagai peluang bagi anak untuk bermain sambil belajar dengan cara mengamati dan mengalami langsung berbagai hal nyata. Kedua, adanya keseimbangan antara kegiatan-kegiatan yang berasal dari para guru dan anak-anak.

Ketiga, tersedianya berbagai aktivitas kelompok di mana aspek kerjasama dapat berlangsung secara alamiah. Keempat, adanya serangkaian aktivitas bermain yang membutuhkan penggunaan otot-otot kecil.