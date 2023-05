Jadwal Flame Festival di Banjarbaru Kalsel, Ayu Ting Ting hingga Dewi Perssik Siap Goyang Panggung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Ayu Ting Ting dan Dewi Perssik siap menggoyang Banjarbaru, Kalimantan Selatan ( Kalsel).

Sebelumnya, gebetan presenter Boy William tersebut beberapa kali datang ke Kalsel, termasuk mengisi acara pernikahan anak Haji Ciut, Crazy Rich Binuang.

Kedatangan Ayu kali ini akan meramaikan konser Flame Festival Banjarbaru yang bertempat di Lapangan Amanah Borneo Park, Banjarbaru, Kalsel.

Simak jadwal tampil Ayu Ting Ting hingga Dewi Perssik di Flame Fest Banjarbaru.

Flame Fest akan digelar selama dua hari berturut-turut muali dari tanggal 13 sampai 14 Mei 2023.

Akan dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu antara lain Ayu Ting Ting, Dewi Perssik, Mahalini, the Changcuters, Dikta Wicaksono, Vierratale, Club Dangdut Racun, Winky Wiryawan X Mc Breew, .Feast, Feel Koplo dan Okaay.



"[JB UPCOMING EVENT]

Banjarmasin Are you ready???

Lets go for the biggest festival music on tour @flamefest.id

Location : Lap. Amanah Borneo Park, Banjarbaru.

Date : 13-14 Mei 2023

Get your tickets now !! It will be epic!

Go through www.megatix.co.id or the link on my bio

With our Special Guest Stars: