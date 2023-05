Link Gratis Inews TV Live Streaming Thailand vs Myanmar, Hasilnya Tentukan Lawan Indonesia di Final

Para pemain Timnas U22 Thailand pada ajang SEA Games 2023. Inilah link nonton gratis Live Streaming INews TV laga Timnas U22 Thailand vs Myanmar semifinal sepakbola SEA Games 2023 hari ini, Sabtu (13/5/2023). Hasilnya akan menentukan siapa lawan Timnas U22 Indonesia di babak final SEA Games 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link nonton Live Streaming INews TV laga Timnas U22 Thailand vs Myanmar semifinal sepakbola SEA Games 2023 hari ini, Sabtu (13/5/2023), calon lawan Timnas U22 Indonesia di babak final.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming Bola Thailand vs Myanmar di ajang SEA Games 2023 melalui INews TV dan tv online RCTI plus hari ini adalah dimulai jam 20.00 WIB.

Link Live Streaming TV Online INews TV via RCTI Plus untuk nonton gratis bola SEA Games 2023 Thailand vs Myanmar hari ini bisa diakses di berita ini.

Timnas Thailand lolos ke semifinal berstatus sebagai juara grup B.

Sementara Myanmar mampu menjadi runner up grup A.

Seperti diketahui bahwa Indonesia menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal SEA Games 2023.

Garuda Muda kemudian mencatat hasil sempurna usai menang 2-1 atas Kamboja pada laga terakhir Grup A.

Menyusul Indonesia, Myanmar kemudian lolos ke semifinal sebagai runner-up Grup A.

Myanmar mampu mendapat sembilan poin.

Kemenangan 2-0 atas Kamboja pada matchday keempat menjadi hasil yang krusial bagi Myanmar.

Thailand mampu mengoleksi 10 poin dan unggul selilish gol dari Vietnam.

Sementara Vietnam menjadi runner up bertemu dengan Timnas Indonesia.

Timnas Thailand U22 akan berjumpa Timnas Myanmar U22 pada semifinal SEA Games 2023 di Olympic Stadium Phnom Penh, Sabtu 13 Mei 2023.

Laga antara Thailand vs Myanmar akan dimulai pukul 20.00 WIB.