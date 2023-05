Jadwal Live Bola Malam Ini: Persaingan Man City dan Arsenal di Liga Inggris Streaming, Siaran SCV?

Jadwal Live Bola Malam Ini: Man City dan Arsenal di Liga Inggris via Live Streaming, Siaran Langsung SCTV laga Liverpool Lusa.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Bola hari ini mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Top Eropa lainnya, Minggu (14/5/2023) s/d Selasa (16/5/2023) dinihari WIB.

Ada aksi Arsenal dan Manchester City yang menjadi rival juara Liga Inggris musim ini akan bertanding malam ini.

Pertandingan itu tak Siaran Langsung SCTV, namun bisa disaksikan via Live Streaming Vidio.com.

Sesuai jadwal, Arsenal akan menjadi tuan rumah saat menjamu Brighton, sementara Manchester City bertandang ke markas Everton.

Kemenangan menjadi hal mutlak yang ingin diraih Arsenal dan Manchester City yang masih berebut puncak klasemen hingga pekan ini.

Beralih ke Liga Spanyol, dimana Barcelona akan merayakan gelar juara jika mampu memenangkan laga malam ini.

Barcelona dijadwalkan akan menghadapi Espanyol di Stadion RCDE.

Baca juga: Hasil Bola Tadi Malam: Man United Geber Klasemen Liga Inggris, Inter dan Madrid Senasib, PSG Ngamuk

Jika mampu mengalahkan Espanyol, Barcelona secara resmi berhak menyegel gelar juara Liga Spanyol musim ini.

Laga tak kalah seru juga menghiasi Liga Italia yang menyajikan laga Monza vs Napoli hingga Bologna vs AS Roma.

Napoli yang sudah menyegel gelar juara Liga Italia akan kembali bersenang-senang saat melawan Monza.

Sedangkan, AS Roma wajib mengalahkan Bologna guna memperbesar harapan mengamankan posisi empat besar pada akhir musim ini.

Pertandingan Liga Inggris akan tayang via SCTV, Moji TV dan Vidio. sementara laga lainnya diakses via beIN Sports dan vidio.com.

Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini:

Minggu, 14 Mei 2023