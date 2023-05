Foto Cipung yang Buat Raffi Ahmad Hoki Diundang ke Jepang, Pamerkan Jersey Tokushima Vortis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keberuntungan dan hoki Rayyanza alias Cipung putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak diragukan lagi.

Berkat foto lucu dirinya kenakan jersey Tokushima Vortis, Raffi sekeluarga kini diundang ke Jepang.

Ya Raffi bersama Cipung dan keluarga diundang untuk hadir di pusat fasilitas pelatihan tim sepakbola yang bermarkas di Negeri Sakura itu.

Melansir Instagram @raffinagita1717, Senin (15/5/2023), Rayyanza tampak membawakan sebuah kotak berwarna biru bertuliskan Tokushima Vortis untuk Raffi.

Raffi pun bergegas bangun dari tempat tidurnya dan membuka kotak yang dibawa sang anak.

Ia tampak terkejut karena mendapatkan dua buah baju dan syal dari Tokushima Vortis.

"Ooh ini dapet baju dari Tokushima Vortis," ucap Raffi dengan suara seraknya baru bangun tidur.

Raffi pun tampak membentangkan jersey berwarna biru dengan nama Raffi Ahmad di bagian punggungnya.

Baju itu juga tampak didesain khusus untuk Raffi karena memiliki angka 17 yang merupakan tanggal ulang tahun Raffi.

Tak hanya Raffi, Nagita Slavina pun mendapatkan jersey dengan nama Nagita serta nomor 17.

Selain jersey, Raffi pun membaca kertas yang ada di dalam kotak itu.

Ia terkejut seketika membaca satu kalimat awal yang ada di kertas itu.

"Dear Raffi Ahmad, we are delighted to invite you (Kepada Raffi Ahmad, kami dengan senang hati mengundang Anda)," ucap Raffi Ahmad.

Ia berhenti sejenak membaca kartu undangan untuknya itu dan menganga.