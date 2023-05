Kesamaan Inara Rusli dan Dahlia Poland Diduga Diselingkuhi Suami, Kini Saling Dukung di Medsos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sama-sama bongkar dugaan per selingkuhan suami, Inara Rusli dan Dahlia Poland saling dukung di media sosial.

Ya istri Virgoun, Inara nampak memberikan semangat kepada Dahlia yang belum lama ini mengunggah bukti dugaan per selingkuhan suaminya, Fandy Christian.

Jika pada kasus Virgoun nama wanita yang terseret Tenri Ajeng Anisa, pada kasus Fandy ada sosok Andi Annisa Iasyah yang ikut terseret.

Sama-sama merasa jadi korban main serong, Inara menyinggung keberanian Dahlia di media sosialnya.

"Ini perempuan mandiri banget, MasyaAllah @dahliachr. Wonder woman, banzai dapol!!" tulis Inara Rusli @mommy_starla.

"Inaa, Banzai," balas Dahlia Poland.

Diberitakan sebelumnya, Dahlia membongkar chat mesra suamnya dengan wanita lain.

Dalam postingan tersebut, tampak Fandy berterima kasih kepada wanita tersebut karena telah peduli kepadanya.

Bahkan suami Dahlia Poland itu juga mengatakan kalau dirinya menyayangi wanita tersebut.

Sang wanita pun juga membalas pesan tersebut dengan kata-kata cinta.

"Makasih banget kamu udah peduli udah sayang sama aku. Thanks a lot. Nggak bawel nggak ikut campur. You make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem saja depan banyak orang. Aku sayang kamu," tulis Fandy.

"I love you fan, makasih sudah perhatiin & dengarin aku hehehehe," balas wanita tersebut.

Sosok wanita tersebut diduga lawan main Fandy Christian di sinetron yang dibintanginya yakni pesinetron bernama Andi Annisa Iasyah.

Pasalnya, Dahlia Poland terang-terangan menandai akun Instagram sang pesinetron.