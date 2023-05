Link Live Streaming Grandfinal Indonesian Idol 2023 RCTI, Nabila dan Salma Perebutkan Gelar Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak berikut link live streaming Grandfinal Indonesian Idol 2023 RCTI.

Grandfinal Indonesian Idol 2023 ditayangkan di RCTI malam ini pukul 21.00 WIB, Senin 15 Mei 2023.

Dua peserta terakhir yang bakal bertarung dengan menunjukkan talenta terbaiknya yakni, Salma dan Nabila.

Melalui sosial media Indonesian Idol, tema Beauty of The Beat akan mewarnai persaingan Salma dan Nabila malam ini.

"BEAUTY OF THE BEAT! Idol lovers! Are you ready for the GRAND FINAL of Indonesian Idol," tulis Instagram @Indonesianidolid, dikutip Tribunnews.com, Senin (15/5/ 2023).

Salma dan Nabila akan bersaing untuk menjadi jawara di Indonedian Idol XII setelah berhasil menaklukan babak Road To Grand Final Indonesian Idol pekan lalu.

Baca juga: Jadwal Tayang RCTI Grandfinal Indonesian Idol 2023 Malam Ini, Intip Profil Salma dan Nabila

Keduanya tampil memukau para juri dan dinyatakan berhak untuk bersaing di malam puncak ajang pencarian bakat itu.

Tak hanya Salma dan Nabila yang aka memeriahkan panggung Grand final Indonesian Idol XII.

Sederet musisi juga akan memeriahkan panggung tersebut, mulai dari Dewa 19 hingga para pemenang Indonesian Idol season X.

Berikut link live streaming Grandfinal Indonesian Idol 2023 di RCTI : Klik di sini

Rony Tersingkir

Setelah berjuang panjang dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol, langkah Rony Parulian harus terhenti pada Senin (9/5/ 2023).

Ia kalah bersaing dengan dua finalis wanita, Salma dan Nabila.

Padahal penampilan Rony pada babak tiga besar tak dapat diremehkan.

Rony bahkan mendapatkan 5 Standing Ovation dalam penampilannya saat menyanyikan lagu Oh Darling milik The Beatles.

Bahkan penampilan tersebut digadang-gadang sebagai penampilan terbaik pada saat itu.

"Terima kasih @ronyparulian__ udah berjuang sampai di titik ini!

Terus berkarya dan sukses selalu!," ungkap Rony dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Instagram indonesianidolid.

( Banjarmasinpost.co.id)