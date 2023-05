Sikap Ibu Boy William pada Ayu Ting Ting di Balik Layar Youtube Terkuak, Pantas Cuma Close Friend

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sampai kini, kedekatan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Boy William masih jadi sorotan.

Apalagi, Ayu dan Boy tak segan memperlihatkan kebersamaannya di media sosial.

Kini, Boy akhirnya buka suara atas kabar berpacaran dengan Ayu Ting Ting.

Ia hanya memastikan statusnya dengan janda anak satu itu.

"Kami teman dekat, very-very close friend," kata Boy William ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5/2023).

Pria yang kini berusia 31 tahun itu merasa Ayu adalah wanita yang lebih dari seorang teman, sehingga mereka sangat dekat.

"Sampai sekarang kami komunikasi terus setiap harinya dan ngobrol, dari dulu sampak sekarang kita berdua close friend," ucapnya.

Baca juga: Isu Perselingkuhan Fandy Christian dari Dahlia Poland Mencuat, Tagar Fandy Trending di Twitter

Kendati demikian, Boy menyadari banyak sekali orang yang berharap ia menikahi Ayu Rosmalina, karena chamistry mereka membuat penggemar terbawa perasaan.

Tapi, William Hartanto itu tak mau mendengarkan komentar orang lain.

Sehingga ia santai kerap diterpa isu miring soal kedekatannya dengan Ayu.

"Kalau gua sih jangan dengerin yang negatif, buat netizen yang sering ngomong negatif it is not true at all. Karena siapapun yang dekat dan berteman sama kita, ya semua sayang, keluarga kita sayang nggak ada istilah pantes ga pantes," jelasnya.

Kendati demikian, Boy mengakui, keluarganya sudah kenal dekat dengan Ayu.

Bahkan Oma dan Mamanya sudah bertemu.

Boy malah membongkar sikap ibunya pada Ayu di balik layar Youtube.