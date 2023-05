Bantah Pacari Ayu Ting Ting, Motif Asli Boy William Bawa ke Keluarga Terkuak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sempat bikin baper penggemar, presenter Boy William membantah jika dirinya pacaran dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Meski begitu, Boy mengakui jika keluarganya kadung jatuh hati pada sang biduan.

Diketahui tingkah Ayu Ting Ting dan Boy William menyita perhatian publik karena kemesraan keduanya.

Ayu Ting Ting dan Boy William dianggap memiliki chemistry yang sempurna sehingga cocok jika bersama.

Sayangnya, Boy William menegaskan bahwa ia dan Ayu Ting Ting hanya sebatas teman dekat.

Restu yang dikantonginya dari kelurga bukanlah untuk melangkah ke jenjang lebih serius, melainkan hanya untuk berteman.

"Kami teman dekat, very-very close friend."

"Sampai sekarang kami komunikasi terus setiap harinya dan ngobrol, dari dulu sampak sekarang kita berdua close friend," ucap Boy William, dikutip dari Tribun Seleb.com, Senin (15/5/2023).

Memiliki latar belakang yang 180 derajat berbeda dengan Ayu Ting Ting, Boy William merasa jika hal tersebut bukanlah sebuah penghalang.

Ia menyayangkan pernyataan netizen yang meyebut bahwa Ayu Ting Ting tak selevel dengannya.

"Kalau gua sih jangan dengerin yang negatif, buat netizen yang sering ngomong negatif it is not true at all."

"Karena siapapun yang dekat dan berteman sama kita, ya semua sayang, keluarga kita sayang nggak ada istilah pantes ga pantes," papar Boy William.

Boy William merasa sangat bahagia karena akhirnya dapat memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada keluarga.

Rasa senang semakin terasa saat Boy mengetahui respon keluarganya yang sangat bahagia atas kehadiran Ayu Ting Ting.