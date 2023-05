Suami Dahlia Poland Diduga Selingkuh Karena Cinlok, Putri Anne Istri Arya Saloka Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ungkap dugaan per selingkuhan suaminya yakni Fandy Christian dengan Andi Annisa Iasyah, Dahlia Poland kini banjir simpati netizen.

Tak sedikit warganet yang bersimpati melihat ketegaran ibu 3 anak itu, tak terkecuali Putri Anne istri aktor Arya Saloka.

Anne tepergok turut memberi komentar pada unggahan Dahlia.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Selasa (16/5/2023), Putri nampak seperti memberi semangat kepada Dahlia.

"Love love love love," komentar Putri Anne.

Komentar itu nampak pada unggahan foto Dahlia bersama ketiga anaknya tanpa Fandy Christian.

Pada unggahannya itu, Dahlia Poland mengatakan akan bekerja keras demi anak-anaknya.

Lebih lanjut, Dahlia meminta anak-anaknya itu untuk bahagia.

Sebagai seorang ibu, dirinya pun rela melakukan apapun demi sang buah hati.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. I'll do anything for you."

"(Aku akan bekerja keras demi kamu nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. Aku akan melakukan apapun untukmu)," tulis Dahlia.

Dalam foto-fotonya, Dahlia Poland terlihat bahagia menunjukkan beragam ekspresi di depan kamera bersama ketiga anaknya.

Komentar Putri Anne pada unggahan Dahlia Poland.

Senasib Inara Rusli

Istri Virgoun, Inara Rusli memberi semangat pada Dahlia Poland.