Bocoran Peran Natasha Wilona Usai Rampung Syuting Film Horor, Mantan Verrel Bramasta Jadi Jessica

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai plesiran dari Malaysia dan Singapura, artis cantik berbakat Natasha Wilona nampaknya sudah siap kembali berakting di depan kamera.

Selesai syuting film horor Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2, mantan pacar Verrel Bramasta itu nampaknya sudah ditunggu pekerjaan baru.

Wilona memberi bocoran, Ia bakal memerankan tokoh Jessica.

Namun belum diungkap apakah peran itu dimainkan dalam film atau sinetron baru.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunbatam.id, Wilona bakal berkerjasama dengan aktor sekaligus pelatih akting, Susilo Badar.

Keduanya sempat bertemu saat makan bersama untuk membahas project baru.

"Meet up with om @dusilobadar new project coming soon," caption dalam unggahan story instagram @natashawilona, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Kejanggalan OOTD Natasha Wilona Jadi Sorotan, Celana Artis Dulu Tinggal di Banjarmasin Itu Pemicunya

Dari senyum lebar yang ditunjukkan Natasha Wilona dan Susilo Badar, keduanya tampak bahagia ketika bisa makan dalam satu meja.

Sebelumnya Natasha Wilona seolah memberikan kode-kode pada publik atas peran yang akan ia mainkan.

Ia sempat berikan kode dengan nama 'Jesicca' yang tercantum dalam nama akun yang digunakan untuk melakukan zoom meeting.

Semuanya terlihat jelas ketika Natasha menyebut dirinya sebagai Jessica.

"Jessica (me)," tulisan nama akun Natasa Wilona.

Namun belum diketahui secara pasti karya yang akan dibuat Natasha Wilona setelah adakan project baru.

Bahkan sampai saat ini Natasha Wilona masih bungkam mengenai project baru yang ia kerjakan.