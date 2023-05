Jadwal Siaran Live INews TV Badminton Piala Sudirman 2023 Indonesia vs Thailand, Hari Ini Grup C-D

Marcus/Kevin kala main. Jadwal Siaran Live INews TV Badminton Piala Sudirman 2023 Indonesia vs Thailand, Penentuan Juara Grup B

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Badminton Piala Sudirman 2023 atau Sudirman Cup 2023 antara Indonesia vs Thailand. Pertandingan akan Siaran Langsung INews TV.

Pertandingan ini menjadi penentuan juara Grup B Piala Sudirman 2023. Juga tayang secara Live Streaming RCTI Plus.

Sesuai jadwal, laga pamungas fase Grup B Piala Sudirman 2023 antara Indonesia vs Thailand bakal berlangsung pada Kamis (18/5/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini disiarkan langsung dari Indoor Arena Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, China.

Hari ini, pertandingan dari Grup C dan D. Pukul 09.00 WIB, ada Malaysia vs Chinese Taipei dan India vs Australia.

Kemudian pada pukul 16.00 WIB, ada pertandingan Jepang vs Korea Selatan dan Prancis vs Inggris.

Saat ini, Indonesia dan Thailand sama-sama mengoleksi empat poin dalam klasemen sementara Grup B.

Indonesia berada di puncak klasemen, lalu disusul Thailand di posisi kedua.

Minions cs menghuni posisi pertama klasemen lantaran lebih unggul agregat kemenangan dalam dua pertandingan sebelumnya.

Berstatus sebagai dua tim papan atas Grup B, Indonesia dan Thailand sudah dipastikan melenggang ke babak perempat final.

Dalam dua pertandingan sebelumnya, Indonesia dan Thailand tampil begitu ciamik dalam melibas lawan-lawannya.

Tercatat, Indonesia berhasil menumbangkan Kanada 5-0 dan menang atas Jerman dengan skor 4-1.

Sedangkan Thailand sukses meraih kemenangan atas Jerman dan Kanada dengan skor yang sama, yakni 4-1

Tentu, Indonesia berambisi untuk bisa kembali meraih kemenangan atas Thailand demi menyegel status juara Grup B.