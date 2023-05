Lihat Iriana Jokowi Nonton, Ini Sikap Ariel NOAH Kala Manggung

KOMPAS.com/Revi C Rantung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri Presiden Joko Widodo yakni Iriana Jokowi terlihat ikut menonton konser NOAH di Surabaya yang digelar Sabtu (13/5/2023).

Melihat itu, Ariel NOAH pun tak lupa menyapa sang ibu negara.

Diketahui, konser bertajuk The Great Journey of NOAH itu digelar di hotel The Westin Surabaya.

Setelah menyanyikan beberapa lagu hitsnya, Ariel kemudian menyapa Iriana dari atas panggung.

"Malam hari ini ada yang spesial, terima kasih, selamat malam ibu negara," kata Ariel dalam video viral di media sosial.

"Tadi kita udah mikir apa yang kira-kira tamu spesial kita suka yang lain juga suka, pas ditanyain ternyata ini request spesial," lanjutnya.

Ariel kemudian memetik gitarnya dan menyanyikan lagu "Menghapus Jejakmu".

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, Iriana juga terlihat asik menikmati lagu-lagu NOAH dari tempat duduknya.

Baca juga: Ketakutan Dahlia Poland Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami, Kondisinya Diungkap Ricky Cuaca

Iriana terlihat memakai setelan jeans berwarna biru dengan hijab berwarna putih saat menonton konser NOAH kali ini.

Kehadiran Iriana di konser NOAH tersebut mencuri perhatian. Banyak yang tak menduga Iriana ternyata juga penggemar NOAH.

"Ibu Iriana ter NOAH-noah, keren banget sih ibu," tulis @bintimahmudahefendi.

"Ibu negara juga penyuka musik dan konser," tulis @adidarma67.

"Enggak cuma Baladewi, ternyata juga sahabat Noah," tulis @nisah_rahayu.

"Boriel memang berkarisma, sampai ibu negara aja pengin ketemu," tulis @gonjus_official.