Link TV Online SCTV Live Streaming Bola Inter vs AC Milan Leg 2 Liga Champion Hari ini Jam 02.00 WIB

Ini link Live Streaming SCTV bola Inter vs AC Milan siaran langsung gratis Liga Champions hari ini tayang jam 02.00 WIB link nonton TV Online ada di sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming SCTV laga Inter Milan vs AC Milan di Leg 2 semifinal Liga Champions. Laga akan Siaran Langsung SCTV dinihari ini.

Pertandingan Live Streaming Inter vs Milan mulai jam 02.00 WIB juga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com yang tersedia.

Bagi yang mencari Link Live streaming bola SCTV bisa disimak. Link Live Streaming TV Online Vidio.com ada di bagian berita ini.

Duel kedua kalinya Inter vs Milan leg 2 semifinal Liga Champion 2023 di Stadion San Siro.

AC Milan malam ini akan berusaha melakukan salah satu comeback hebat Liga Champions di leg kedua semifinal melawan Inter.

Dengan keunggulan agregat 2-0, Inter Milan adalah favorit besar untuk mencapai final pertama sejak 2010 sementara juga dalam tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Milan, bagaimanapun, telah didorong oleh kembalinya kebugaran penyerang bintang Rafael Leao, yang akan berharap untuk membalikkan performa buruk timnya.

Ultras klub Italia itu membuat tim kecewa setelah kekalahan 2-0 mereka di Spezia pada akhir pekan, yang membuat mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan.

Namun, hal-hal aneh telah terjadi dalam kompetisi yang memberikan tikungan dan belokan yang menakjubkan saat Anda tidak mengharapkannya.

Berita tim Inter vs AC Milan

Simone Inzaghi mengistirahatkan Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu dari starting line-up pada akhir pekan saat Inter mengalahkan Sassuolo, membuat mereka tetap segar untuk leg kedua.

Milian Skriniar adalah cedera utama yang absen setelah kembalinya Robin Gosens.

Milan telah mengkonfirmasi kembalinya Rafael Leao setelah absen dua pertandingan karena cedera paha, dalam dorongan besar untuk tawaran comeback mereka.

Rade Krunic dan Junior Messias juga absen dari kekalahan Spezia, tetapi Stefano Pioli “berharap” akan kembalinya mereka.