Penulis Ary Nilandari di Dispersip Kalsel Beri Tips pada Orangtua Cara Jodohkan Anak dengan Buku

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah maraknya gadget, maka mengenalkan anak dengan buku memerlukan strategi jitu dan Ary Nilandari, penuilis nasional, memberikan strategi tersebut.

"Cara menjodohkan anak dengan buku, pertama kenali anak, kemudian kenali buku dan selanjutnya gunakan cara yang tepat dan waktu yang tepat," ujar Ary dalam kegiatan Meet n Greet di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan ( Dispersip Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (17/5/2023).

Dengan mengenal karakter anak, maka orangtua bisa memberikan buku yang sesuai dengan minatnya.

Kemudian, jadikan membaca sebagai pengalaman yang menyenangkan baginya.

Diketahui, Ary Nilandari, kelahiran Cirebon 19 September 1968, ibu tiga putra, ini adalah penulis, penerjemah dan editor.

Dia dikenal sebagai penulis multigenre, fiksi dan nonfiksi, untuk usia dini hingga dewasa, dengan berbagai format dan yang menyenangkan baginya adalah menulis cerita anak dan remaja.

Menurut peraih Ikapi Award 2022 kategori Writer of the Year ini, dalam menghasilkan buku anak terbaik, setidaknya hadus ditulis oleh penulis yang mempunyai minat untuk topik yang diangkat

Ditulis dengan kepiawaian dalam segala aspek penulisan, menyentuh emosi, memicu imajinasi, mendorong kreativitas, mengandung gagasan, membentuk seseorang.

Karya Ary, antara lain novel Take My Hand (2022), It’s You All Along (2021), Garuda Gaganeswara: Teka-Teki Jalan Lurus Melingkar (2020), kemudian picture book berjul Rahasia Kak Risa (GLN 2022), Menunggu Ibu (2022), Tutu Banting Pintu (2021)

Sementara itu, di awal acara, Kepala Dispersip Kalsel Dra Hj Nurliani, menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam Hari Buku Sedunia dan Ulang Tahun Perpustakaan Nasional yang sama-sama diperingati setiap 17 Mei.

"Selain itu, kegiatan seperti ini sudah menjadi program kerja kami untuk memberikan kesempatan mengenal dari dekat para penulis buku di Tanah air dan mendapat wawasan pengetahuan baru," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)