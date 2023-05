Tanpa RANS FC, Sikap Raffi Ahmad dan Nagita pada Sus Rini Pengasuh Rayyanza Kala ke Jepang Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memboyong keluarga liburan ke Jepang.

Sebelumnya, Raffi mengaku mendapat undangan dari Tim Liga 2 Jepang. Dia juga bisa membawa skuad RANS Nusantara FC.

Namun saat berangkat ke Jepang, skuat RANS Nusantara tak terlihat. Dia hanya membawa beberapa orang.

Termasuk mengajak Sus Rini, pengasuh Rayyanza Malik Ahmad atau yang akrab disapa Cipung.

Sikap Raffi dan Gigi terhadap Sus Rini di dalam pesawat mencuri perhatian publik.

Raffi dan Gigi membiarkan Sus Rini duduk di atas kursi sambil menggendong Cipung yang tertidur pulas.

Perlakuan Raffi dan Gigi dinilai sangat sopan dan toleransi.

Kendati Sus Rini hanya pengasuh Cipung, namun keberadaannya tidak dianggap sebelah mata oleh Raffi dan Gigi.

Baca juga: Sosok Pengusaha Muda Banjarmasin Dijodohkan Ayu Ting Ting, Arel Ogah Dibandingkan Boy William

Hal itu diketahui dari postingan terbaru di instagram @raffinagita1717.

“Yeayyyy !!!! Alhamdulillah Sepak Bola Timnas Indonesia !!! GARUDA Menang Gold Medal Sea Games 2023 Juaraaa !!!!!! Happy dan Langsung Tebang Terbang Ke Jepang Bersama @garuda.indonesia Top Mantap Is The Best, “ terang dalam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id pada Rabu (17/5/2023).

Tampak dalam foto tersebut, Raffi dan Nagita jongkok di bawah kursi pesawat.

Sementara, Rafathar berdiri sembari tersenyum di dekat Raffi.

Sikap hormat pasangan suami istri tersebut kepada Sus Rini menuai beragam tanggapan dari warganet.

yulia_agustina22 : Memang ini pasangan suami istri yg very humble, suster duduk di sofa, pasangan ini jongkok ceria Salut