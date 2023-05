Boy William Cuma Teman, Ayu Ting Ting Kini Dijodohkan dengan Brondong Asal Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Boy William membantah jika dirinya pacaran dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Restu yang dikantonginya dari keluarga bukanlah untuk melangkah ke jenjang lebih serius, melainkan hanya untuk berteman.

"Kami teman dekat, very-very close friend. Sampai sekarang kami komunikasi terus setiap harinya dan ngobrol, dari dulu sampak sekarang kita berdua close friend," ucap Boy William, dikutip dari Tribun Seleb.com, Senin (15/5/2023).

Memiliki latar belakang yang 180 derajat berbeda dengan Ayu Ting Ting, Boy William merasa jika hal tersebut bukanlah sebuah penghalang.

Ia menyayangkan pernyataan netizen yang meyebut bahwa Ayu Ting Ting tak selevel dengannya.

"Kalau gua sih jangan dengerin yang negatif, buat netizen yang sering ngomong negatif it is not true at all."

"Karena siapapun yang dekat dan berteman sama kita, ya semua sayang, keluarga kita sayang nggak ada istilah pantes ga pantes," papar Boy William.

Boy William merasa sangat bahagia karena akhirnya dapat memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada keluarga.

Rasa senang semakin terasa saat Boy mengetahui respon keluarganya yang sangat bahagia atas kehadiran Ayu Ting Ting.

"Mama tu sayang sama semua orang, sudah gua kenalin (Ayu) ke keluarga, dia orangnya easygoing gitu dan everybody in my family kita sayang sama Ayu."

"Kalau Oma sih dia happy banget kenal sama Ayu," sambungnya.

Boy William merasa sosok Ayu Ting Ting adalah wanita yang sangat menerima apapun kondisinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Boy William merupakan seorang disabilitas, di mana telinga kirinya tuli 100 persen.

"Ayu tahu. Responnya karena dia liat aku normal-normal aja, jadi dia biasa aja," ujar Boy William.