VIDEO HEBOH BANGET Klarifikasi Jonathan Khemdee Bek Timnas Thailand Setelah Videonya Viral

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok jangkar bertahan Timnas U22 Thailand, Jonathan Khemdee mengungkapkan klarifikasi terkait video viral dirinya melempar boneka dan medali ke tribun penonton di Stadion Olympic seusai laga final SEA Games 2023.

Jonathan Khemdee menyampaikan klarifikasinya melalui akun Instagramnya @jkhemdee17, Rabu 17 Mei 2023 setelah tindakan kontroversialnya menuai cibiran dan kritik pedas dari berbagai kalangan.

Tindakan tersebut, kata Jonathan Khemdee, tidak bermaksud bersikap tengil dan tidak sopan dalam video viral itu.

Jonathan Khemdee menegaskan bahwa ia hanya bermaksud mempersembahkan boneka dan medalinya kepada para suporternya.

Berikut isi klarifikasi Jonathan Khemdee:

"Hello everyone. I gave silver medals and dolls to the fan club because I want to thank the football fans who supported me as well as the SEA Games last time. And I didn't intend to not honor the matches and medals that I received. Lastly, I would like to thank everyone who has always supported me."

Berikut versi terjemahannya:

"Halo semuanya. Saya memberikan medali perak dan boneka kepada fans karena saya ingin menyampaikan terima kasih kepada fans yang mendukung saya.

Dan saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati pertandingan dan medali yang saya terima.

Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang selalu mendukung saya."

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-22 menang atas Thailand dengan skor akhir 5-2 di final SEA Games 2023 Kamboja.

Video Jonathan Khemdee tersebut kemudian panen hujatan dari para netizen Indonesia.

Aksi Jonathan Khemdee ini turut mendapat protes dari warganet Kamboja

