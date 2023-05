Jadwal Bola Liga Inggris Siaran Live SCTV Ada Forest vs Arsenal, Man City vs Chelsea Penentu Gelar

Para pemain Manchester City marayakan gol. Man City bisa juara Liga Inggris pekan ini saat melawan Chelsea. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) bola Liga Inggris pekan ini mulai hari Sabtu (20/5/2023) di SCTV ada Nottingham Forest vs Arsenal, sementara Man City vs Chelsea streaming di tv online vidio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) bola Liga Inggris pekan ini, yang berlangsung mulai hari Sabtu (20/5/2023) ini di stasiun TV SCTV, Moji TV dan TV Online Vidio.com yang menyajikan laga penting Man City vs Chelsea.

Jadwal Liga Inggris siaran langsung (live) di SCTV pekan ini akan menyajikan satu pertandingan menarik antara Nottingham Forest vs Arsenal.

Sementara itu Moji TV juga akan menyiarkan satu pertandingan Liga Inggris pekan 37 ini yakni laga Fulham vs Crystal Palace.

Sedangkan laga-laga menarik Liga Inggris lainnya yang tak tayang di SCTV seperti Bournemouth vs Man United, Liverpool vs Aston Villa hingga Manchester City vs Chelsea bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pekan ini bisa jadi penentu siapa yang berhak menggenggam gelar juara Liga Inggris musim 2022/2023, dengan Manchester City sebagai pemilik peluang terbesar.

Dengan keunggulan empat poin dari Arsenal dan punya tiga pertandingan lagi, Man City tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara.

Peluang Man City untuk memastikan gelar juara dalam laga kontra Chelsea terbuka setelah anak-anak asuh Pep Guardiola menang 3-0 di markas Everton, 14 Mei lalu.

Kemenangan tersebut membuat Man City semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023.

Mereka unggul empat angka atas pesaing terdekat, Arsenal yang tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 81 poin setelah takluk 0-3 dari Brighton & Hove Albion.

Man City pun semakin diunggulkan dalam persaingan gelar juara Liga Inggris karena memiliki sisa pertandingan lebih banyak ketimbang Arsenal.

Arsenal memiliki sisa dua pertandingan dengan potensi raihan maksimal enam poin.

Sementara itu, Man City masih punya sisa tiga pertandingan hingga akhir musim Liga Inggris 2022-2023.

Dengan demikian, Man City akan dipastikan menjadi juara Liga Inggris jika mampu memetik kemenangan pada laga kontra Chelsea.

Man City juga bisa mengunci gelar juara lebih cepat apabila Arsenal takluk pada laga melawan Nottingham Forest, Sabtu (20/5/2023) malam WIB.