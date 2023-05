Komentar Ria Andrews di Postingan Stefan William Disorot, Ini Kabar Duda Celine Evangelista

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perubahan fisik aktor Stefan William setelah bercerai dari aktris Celine Evangelista belakangan ini jadi perbincangan.

Ayah Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel tersebut kini berbadan kekar berbeda dengan dulu yang kurus.

Sejak tinggal di Bali bersama kekasih barunya yang bernama Ria Andrews, aktor 29 tahun tersebut rajin olahraga terutama gym.

Kabarnya, duda Celine tersebut juga mempunyai bisnis tempat gym yang buka beberapa cabang di Bali.

Memang, beberapa tahun belakangan ini ia vakum dari dunia entertainment khususnya menjadi pemain sinetron.

Lembaran barunya kini dijalani di Bali dengan suasana dan lingkungan yang baru pula.

Berdsarakan penelusuran Banjarmasinpost.co.id melalui instagram pribadi sang aktor, @stefannwilliam, Jumat (19/5/2023), Stefan baru saja membagikan videonya saat bermain tenis.

Olahraga tenis memang kini sedang jadi tren di kalangan artis termasuk Syahrini, Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Luna Maya.

Selain gym dan tinju, Stefan juga menjajal tenis lapangan.

"I kinda like thus new sport - padel tennis, " ujarnya melalui caption.

Dalam video tersebut, terluhat Stefan sedang tanding melawan seorang pria.

Perlahan, kakinya melangkah mendatangi titik di mana bola tenis melayang.

Aksi Stefan tersebut menuai komentar dari sang kekasih, Ria Andrews.

Ria menilai Stefan terlihat sudah jago bermain tenis.