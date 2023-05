Jadwal Piala Dunia U20 2023 Malam ini Live MojiTV Argentina vs Uzbekistan, Cek Cara Nonton Streaming

Banner siaran langsung (live) gratis Moji TV laga sepakbola Piala Dunia U20 2023 Argentina. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) Moji TV serta cara menonton Live Streaming Piala Dunia U20 2023 Argentina malam ini Minggu (21/5/2023) ada Argentina vs Uzbekistan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) Moji TV serta cara menonton Live Streaming Piala Dunia U20 2023 Argentina yang berlangsung mulai malam hari ini, Minggu (21/5/2023), ada laga Argentina vs Uzbekistan.

Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Argentina dijadwalkan akan dimulai pada Minggu (21/5/2023) yang di Indonesia bisa ditonton lewat stasiun TV digital Moji TV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sebelumnya FIFA telah resmi menunjuk Argentina sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 untuk menggantikan Indonesia.

Pada edisi turnamen ke-23 Piala Dunia U20 2023 kali ini akan diikuti oleh 24 negara.

FIFA telah membagi Grup A sampai F. Dalam satu grup terbagi menjadi 4 tim.

Hasil drawing alias undian grup Piala Dunia U20 2023 dapat disimak dalam artikel ini.

Dua tim yang menjadi juara dan runner-up grup akan otomatis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U20 2023.

Hajatan sepak bola usia muda tersebut akan berlangsung di empat kota sebagai lokasi penyelenggaraan, yaitu La Plata, Mendoza, San Juan, dan Santiago del Estero.

Sementara itu, dilansir dari laman Instagram resminya, Moji TV akan menyiarkan langsung (live) dua pertandingan pembuka Piala Dunia U20 2023, yakni Argentina vs Uzbekistan, Israel vs Kolombia hingga big match Italia vs Brasil.

* Cara Nonton dan Live Streaing Piala Dunia U20 2023

Seluruh pertandingan Piala Dunia U20 2023 akan disiarkan secara langsung gratis di Moji TV dan live streaming lewat TV Online Vidio.com.

Untuk bisa menonton Live Streaming Piala Dunia U20 2023 di Video.com, pemirsa harus berlangganan paket khusus terlebih dahulu.

Biaya berlangganan tayangan Piala Dunia U20 2023 di Vidio.com seharga Rp 29.000.

Berikut ini adalah cara nonton Live Streaming Piala Dunia U20 2023 di Vidio.com: