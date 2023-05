Jadwal Bola Liga Inggris Siaran TV Hari ini: Man City vs Chelsea Tak Live SCTV, Laga Pesta Juara

Reaksi para pemain Man City, seperti Jack Grealish, Phil Foden dll setelah Arsenal dikalahkan Nottingham skor 0-1 pekan ke 37 Liga Inggris, Sabtu (20/5/2023). Berikut ini jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris malam ini, Minggu (21/5/2023) ada Man City vs Chelsea, tak tayang di stasiun TV SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris malam hari ini Minggu (21/5/2023) ini di stasiun TV SCTV, Moji TV dan TV Online Vidio.com, ada laga pesta Man City vs Chelsea.

Malam ini, tak ada pertandingan yang masuk agenda Jadwal Liga Inggris siaran langsung (live) di SCTV.

Ada tiga pertandingan Liga Inggris malam ini, yakni West Ham vs Leeds, Brighton vs Southampton dan Manchester City vs Chelsea.

Seluruh pertandingan tersebut bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Khusus untuk pertandingan Manchester City vs Chelsea di Etihad Stadium, bakal menjadi ajang perayaan The Citizens di hadapan publik sendiri pada laga kandang terakhir musim ini.

Tak tayang di SCTV, laga Manchester City vs Chelsea bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com hari ini Minggu (21/5/2023) mulai pukul 22.00 WIB.

Manchester City sudah dipastikan meraih gelar Liga Inggris musim ini setelah pesaing terdekatnya, Arsenal kalah 1-0 dari Nottingham Forest semalam.

Bermain tanpa beban, laga melawan Chelsea pun hanya menjadi formalitas serta sekedar merayakan pesta juara di hadapan penggemar yang hadir di Etihad Stadium.

Sementara bagi Chelsea, meski tak lagi berpengaruh apa-apa buat mereka, anak asuh Frank Lampard tentu tak ingin jadi pelampiasan juara Man City.

Memberikan perlawanan adalah keharusan mengingat nama besar Chelsea masih ada meski musim ini mereka terpuruk di klasemen.

Prediksi Susunan Pemain

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Pelatih: Pep Guardiola