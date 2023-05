Komentar Ari Wibowo di Unggahan Fandy Christian Diserbu, Efek Suami Inge Anugrah Beri Dukungan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum selesai soal gugatan cerainya terhadap Inge Anugrah, aktor Ari Wibowo kini juga disorot buntut komentar di media sosial.

Ya Ari mendadak kembali jadi perbincangan warganet usai memberi komentar bernada dukungan terhadap Fandy Christian.

Fandy Christian merupakan suami dari aktris Dahlia Poland, dimana belum lama ini Ia diduga ber selingkuh dengan lawan main peran di sinetron.

Komentar bernada dukungan itu dibubuhkan Ari di postingan Fandy terkini.

Ari Wibowo nampak memberikan dukungan moril bagi Fandy Christian yang mencurahkan perasaannya pada Dahlia Poland.

Suami Inge Anugrah itu terlihat meninggalkan komentar dalam postingan terakhir Fandy Christian.

Melalui kolom komentar, Ari Wibowo menunjukkan kesedihannya atas kabar miring yang menerpa keluarga Fandy Christian.

"Good morning bro @fandych ... Sedih bgt di acara FYP TransTV kemarin setelah segmenku, denger bro Ricky Cua bicara soal masalah RT-mu.. Aku ngga mau & ngga akan menghakimi, krn ini RT-mu dan hanya kamu & keluargamu yg tau apa yg sebetulnya terjadi," tulis Ari, dikutip Senin (22/5/2023).

Ayah dua anak itu memilih memberikan dukungannya lewat doa.

"Aku hanya mau dukung dalam doa utk kekuatan batin, hikmat dalam mengambil keputusan & hati utk saling memaafkan utk kalian berdua. Semoga Tuhan menunjukkan jalan yg terbaik utk kalian," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, aktor yang tengah mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya ini, menasihati Fandy akan pernikahan yang kompleks.

"Be strong bro, aku tau pernikahan itu sangat komplex, ngga mudah, karena dijalankan oleh 2 insan manusia yg sama-sama jauh dari sempurna."

"In these times, pilih baik-baik sumber kita utk menerima saran & masukan."

"And always include God, in every decision you make."