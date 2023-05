Buruan Daftar! Yamaha Gelar Event Classy On Frame untuk Pencinta Fotografi di Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Yamaha kembali mempersembahkan event seru bagi masyarakat Banua dengan tema dunia fotografi.

Kali ini event yang diberi nama Classy On Frame 2023 tersebut rencananya akan digelar pada, Sabtu (27/5/2023) mendatang di William Baked Banjarmasin mulai pukul 15.30 WITA sampai selesai.

Dalam event ini pertama akan ada Sharing Session yang mengundang 2 narasumber yang kompeten dibidangnya, yakni Influincer @papalapar dan Content Director Kaya Work Fuad.

"Di Sharing Session kali ini kami ingin mengedukasi bagaimana caranya melakukan foto atau video yang bagus untuk sebuah produk. Karena dengan foto dan video yang bagus maka tentunya konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang telah dipromosikan," ungkap Supervisor Promosi PT STSJ Yamaha Kalselteng Andi Rachman.

Event Classy On Frame (Yamaha Indonesia)

Selain Sharing Session, dalam even ini juga digelar event Photo Session With Model Caca dan Dea & Product Yamaha Fazzio dan Yamaha Grand Filano dan Lomba Photo On The Spot.

Ada pun untuk lomba ini bebas menggunakan kamera DSLR atau pun Camera Smartphone.

"Lombanya kita bagi dalam 2 kategori, yakni profesional dan sosmed. Pesertanya terbatas jadi ayo buruan daftar," tegasnya.

Untuk kategori profesional, pertama peserta wajib mengisi form yang telah disediakan, lalu foto boleh diambil dengan menggunakan kamera jenis DSLR atau sejenisnya dan selanjutnya upload di Instagram Feed dengan hastag #ClassyOnFrame, #YamahaKSTmotret dan #ClassyPro.

Kemudian selanjutnya berikan caption menarik yang menggambarkan style photo kamu bersama CLASSY Yamaha. Terakhir tag dan follow @yamaha_kst dan @kaya.banua_official.

Lalu untuk kategori sosmed, pertama peserta wajib mengisi form yang telah disediakan, lalu foto boleh diambil dengan menggunakan kamera jenis Pocket atau sejenisnya (Samrtphoe, Gadget dan lainnya).

Kemudian upload di Instagram Feed dengan hastag #ClassyOnFrame, #YamahaKSTmotret dan #ClassyPro.

Lalu selanjutnya berikan caption menarik yang menggambarkan style photo kamu bersama CLASSY Yamaha. Terakhir tag dan follow @yamaha_kst dan @kaya.banua_official.

"Kalau kategori profesional kita berikan hadiah uang tunai kepada 5 peserta terbaik hasil pilihan juri.

Lalu ada juga sertifikat dan produk kaya.

Sedangkan untuk kategori sosmed akan kita berikan uang tunai dan sertifikat, namun pemenang ditentukan oleh banyaknya like dari di media sosial," tukasnya.(aol)