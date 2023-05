Tabiat Amanda Manopo Kala Bareng Arya Saloka Cs di Ikatan Cinta Terbawa ke Film Indigo, Traktir Kru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Amanda Manopo mengikuti syuting terakhir Film Horor Indigo pada Selasa (23/5/2023) kemarin malam.

Film tersebut dibintangi bersama aktor Aliando Syarief, Sara Wijayanto dan beberapa pemain lain.

Mantan pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta RCTI tersebut kembali mencuri perhatian publik.

Diam-diam, mantan lawan main aktor Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta tersebut mentraktir cast dan kru Film Indigo.

Perbuatan Amanda itu menuai reaksi gembira teman-teman di lokasi syuting.

Memang, Amanda selama ini dikenal sebagai artis yang dermawan.

Sebelumnya, heboh Amanda menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli makanan di aplikasi hijau.

Makanan tersebut biasanya dibagi-bagikan kepada teman-teman di lokasi syuting.

Itu pun juga terjadi ketika Amanda masih menjadi bagian dari Sinetron Ikatan Cinta dulu.

Nah, baru-baru ini perbuatan Amanda tersebut kembali dilakukan dan menjadi perhatian warganet.

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id dari instagram fanbase @amandamanopoupdatesz, perbuatan baik Amanda tersebut dibeberkan oleh akun instagram @yonnakairupan dan @itavalenkung.

Pemilik akun instagram @yonnakairupan membagikan rekaman video di insta stories, terlihat ia menyorot tumpukan kotak makanan.

“Wow Manda provit to all crew makanan apa ini oh kayak fish and chip gitu kayaknya deh ada sate taican segala yah ada siomay thank you Mandaaa, “ ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pemilik akun instagram @itavalenkung mengucapkan terima masih kepada Amanda.