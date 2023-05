Model Terpopuler di Indonesia, New Honda Brio Hadir Menyapa Publik Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Honda Prospect Motor telah meluncurkan model terbaru Honda Brio di Jakarta pada 5 Mei 2023.

Dengan mempertahankan performa mesin terbesar di kelasnya, karakter fun to drive, serta harga yang value for money, model terpopuler di Indonesia ini sekarang tampil dengan desain yang lebih sporty dan stylish serta fitur yang semakin lengkap.



Kini Honda Brio melanjutkan perjalanan dengan tampil di Kota Banjarmasin, bertempat di Duta Mall Banjarmasin, pada 25-28 Mei 2023.

Pengunjung dapat melihat langsung serta melakukan booking untuk model terbaru produk ini selama acara berlangsung.

Selain itu, pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai macam program penawaran menarik seperti free asuransi 1-2 tahun hingga lucky dip dengan total hadiah ratusan juta rupiah dalam bentuk smartphone dan logam mulia.

(BANJARMASINPOST.CO.ID/SALMAH SAURIN)

New Brio RS kini tampil semakin stand out yakni tampilan mobil yang lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru.

Perubahan tampilan eksterior New Brio RS meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal.

Selain itu, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

New Honda Brio hadir dengan berbagai pilihan warna mulai warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS) yang merepresentasikan warna untuk anak muda yang lebih sporty dan dinamis.

Pilihan warna baru lainnya, yaitu Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS). Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with two-tone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya).

Model terbaru Honda Brio ada di Duta Mall, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25-28 Mei 2023. (BANJARMASINPOST.CO.ID/SALMAH SAURIN)

Khusus untuk pilihan warna two tone dikenakan penambahan harga Rp2.500.000.

New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar.

Selain itu juga, transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Bagian interior, New Honda Brio RS kini dilengkapi dengan penambahan berbagai fitur baru yang semakin memudahkan, serta membuat nyaman dan menyenangkan di sepanjang perjalanan.

Meliputi, New Seat Pattern Design, New Sporty Dashboard Panel Pattern, New One Push Ignition System, New Sporty Meter Cluster with Multi Information LCD Display.