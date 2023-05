Si Kucing Zorro dari Banjarmasin yang Bawa Untung bagi Tuannya, Dikenal Sampai Luar Neger

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN = Berawal dari hobi memelihara berbagai jenis kucing, pria yang usianya sudah memasuki kepala lima ini mendapat pemasukan fantastis.

Kepada BPost, Indraini Wahyudin Noor, pemilik kucing Zorro di Banjarmasin, mengaku mendapatkan puluhan juta rupiah dalam sebulan dari video kucing yang diunggahnya.

“Bahkan beberapa kali pernah dapat tiga digit (ratusan juta) dalam sebulan,” ucap Wahyu sambil memperlihatkan pemasukan di akun paypalnya atas video kucingnya tersebut.

Tak tanggung-tanggung, ribuan dolar Amerika Serikat ia dapati dari kerja sama dengan berbagai agensi di luar negeri.

Video tersebut menarik minat penonton berkat kucing yang ia pelihara terbilang unik.

Zorro, yang sebelumnya diberi nama Boy, memiliki corak hitam di area mata.

Ini membuatnya mirip karakter fiksi Zorro asal Spanyol, yang memiliki topeng di wajah.

Kucing Zorro menjadi sangat dikenal di media sosial bahkan beberapa media asing seperti Daily Mail dari Inggris, The Mothership asal Singapura hingga New York Post dari Amerika Serikat memuat kucing dengan motif unik ini.

The Daily Mail, misalnya, menulis dengan judul ‘Kitten who looks like Zorro due to unusual markings goes viral’.

New York Post dengan judul ‘Zorro cat makes his mark as a viral sensations on tiktok’.

Hampir semuanya menyoroti bagaimana keunikan motif kucing ini, menyebabkan ia begitu viral di media sosial.

“Awalnya tidak mengira akan viral seperti ini. Saya memang aktif mengunggah video kucing di Tiktok hingga meraih banyak pengikut dan penonton,” ucap pemilik akun Tiktok @iwhy_ dengan ratusan ribu pengikut itu.

Pria gondrong ini mengaku awalnya hanya mengunggah video induk Zorro dan kucing lain.

Sampai akhirnya kucing Zorro itu lahir dan menjadi pendongkrak penonton video yang ia unggah.

“Kemudian, banyak agensi dari luar negeri yang menghubungi saya dan mengajak kerja sama,” kata Wahyu.

“Saya mendapat banyak tawaran konten. Sekarang ini, lagi mengerjakan projek short dari Youtube.“