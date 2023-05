Jadwal Bola Liga Inggris Live TV SCTV Minggu ini, Persaingan Everton, Leicester City dan Leeds

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) bola Liga Inggris minggu ini di stasiun TV SCTV, Moji TV dan TV Online Vidio.com yang merupakan pekan terakhir,

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 38 ini akan digelar serentak pada hari Minggu (28/5/2023) malam pada jam yang sama, 22.30 WIB.

Sejumlah pertandingan menarik akan mewarnai pekan terakhir Liga Inggris ini, seperti Arsenal vs Wolves, Chelsea vs Newcastle, Brentford vs Manchester City hingga Manchester United vs Fulham.

Stasiun TV SCTV akan menyiarkan satu pertandingan Liga Inggris minggu ini, yakni Brentford vs Manchester City.

Sementara Moji TV akan menyiarkan pertandingan Chelsea vs Newcastle.

Meski pekan terakhir dan Man City sudah dipastikan juara, serta tim yang mewakili Inggris ke kompetisi Eropa musim depan sudah diketahui, namun persaingan masih mearik di papan bawah.

Satu dari tiga tim bersaing untuk bertahan di Liga Inggris musim depan, yakni Everton (17), Leicester City (18) dan Leeds United.

Baca juga: Aleksandar Mitrovic Jadi Solusi Masalah Nomor 9 di Chelsea, the Blues Cuma Bisa Cetak 1 Gol Per Laga

Baca juga: Jadwal Live TV Final Piala FA Derby Man City vs Man United, Kans Eriksen cs Gagalkan Tetangga Trebel

Everton mengoleksi 33 poin, selisih dua angka dari Leicester City dan Leeds United.

Pada laga pamungkas akhir pekan ini, ketiganya akan memainkan laga kandang melawan Tottenham, Bournemouth, dan West Ham.

Di atas kertas, tim asuhan Sean Dyche berada dalam posisi ideal untuk bertahan di Liga Inggris dengan keunggulan dua poin dari Leeds dan Leicester.

Terlebih The Toffees akan bermain di publik Goodison Park menjamu tim yang peringkatnya tak lebih baik dari West Ham dan Tottenham.

Sean Dyche menegaskan, faktor utama yang bisa mempertahankan klub Merseyside ini adalah mentalitas tim.

"Hal utama bagi saya adalah mentalitas," ucap Dyche dikutip dari situs resmi klub.

"Saya tidak bisa mengatakan itu cukup. Kami mengubah bentuk tiga atau empat kali di babak kedua (saat lawan Wolves) dan kami meminta banyak pemain untuk terus berubah."